Massimiliano Ossini è volato a Londra per festeggiare un traguardo importante della figlia Carlotta, 22 anni, che si è laureata al prestigioso King’s College London. Tra orgoglio, foto di famiglia e festeggiamenti in un noto ristorante della capitale britannica, il conduttore ha condiviso sui social tutta la sua emozione.

Massimiliano Ossini celebra la laurea della figlia Carlotta

Giornata speciale per Massimiliano Ossini, volato a Londra insieme alla famiglia per festeggiare la laurea della figlia maggiore Carlotta, 22 anni. La giovane ha completato il suo percorso al prestigioso King’s College London, uno degli atenei più rinomati della capitale britannica. Per la cerimonia ha scelto un elegante abito verde smeraldo, mentre nelle immagini condivise dal conduttore Rai appare prima con la classica toga e la corona d’alloro, poi insieme ai familiari. Il costo annuale degli studi al college può variare tra i 26mila e i 58mila euro, in base al corso scelto e ad altri fattori.

Ossini ha raccontato tutta la sua emozione attraverso un carosello di foto e video pubblicato sui social. “Oggi mia figlia Carlotta si è laureata al King’s College London. Un traguardo meraviglioso che mi riempie il cuore di orgoglio”, ha scritto il conduttore, 47 anni, mostrando la felicità per questo importante risultato. Massimiliano è sposato con Laura Gabrielli, 53 anni, dalla quale ha avuto anche Melissa, 21 anni, e Giovanni, 18. La famiglia ha sempre rappresentato un punto centrale nella sua vita e il traguardo raggiunto dalla primogenita sembra aver reso ancora più forte questo legame.

Dalla laurea alla festa da Langosteria: Ossini celebra la figlia Carlotta a Londra

Dopo la cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti in uno dei locali più esclusivi di Londra, Langosteria, ristorante di alta cucina specializzato in pesce e crudi, dove il costo medio di una cena si aggira tra i 100 e i 180 euro a persona, bevande escluse. La giornata, inoltre, è coincisa con il compleanno di Flavio, uno dei migliori amici del conduttore, e con una serata trascorsa in un luogo legato a Nello, altro suo grande amico, oltre che testimone e padrino, impegnato in un incarico di responsabilità a livello mondiale. “Forse sono solo coincidenze. O forse sono quei piccoli segnali che la vita ogni tanto ci regala”, ha commentato il conduttore Rai.

Poi ha aggiunto: “So solo che oggi sento ancora più forte la fortuna di avere accanto persone che fanno parte della mia vita da tanti anni. Persone con cui condividere gioie, traguardi, fatiche e sogni”. Infine, il messaggio più personale: “In giornate come questa mi accorgo di quanto sia preziosa la ricchezza più grande che abbiamo: gli affetti veri”.