Alessandro Preziosi è tornato al centro del gossip per una presunta nuova frequentazione. Il noto attore napoletano, amatissimo dal pubblico, è stato infatti avvistato in compagnia di una donna famosa a livello internazionale. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

“Ha dato di matto”, Alessandro Preziosi pizzicato con la famosa in hotel: lo scoop

Alessandro Preziosi è uno degli attori italiani più amati dal pubblico. Indimenticabile, per esempio, nel ruolo del conte Fabrizio Ristori nella fiction di grande successo “Elisa di Rivomborsa”. Oggi l’attore napoletano è tornato al centro del gossip, in quanto è stato avvistato in compagnia di una donna famosa. Di chi si tratta? Della supermodella spagnola Esther Cañadas. A lanciare l’indiscrezione il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, con i due che sarebbero stati pizzicati insieme in vacanza sul litorale laziale. Anzi, Alessandro ed Esther sarebbero stati fotografati insieme all’Hotel Punta Rossa di San Felice Circeo: “Alessandro Preziosi ed Esther Canadas nello stesso posto, nello stesso momento. Parlano, ridono, sono in sintonia. Lui le sistema il lettino, si baciano, si baciano ancora.” Secondo Parpiglia ci sarebbe anche stato un momento di tensione, con la persona che avrebbe realizzato gli scatti che ha raccontato che, nel momento in cui l’attore si è accorto della presenza del reporter: “ha dato di matto avvertendo i proprietari dell’hotel e ha addirittura chiesto di fare cancellare tutto quando si è accorto di essere finito nel mirino del reporter.” Al momento si tratta di indiscrezioni, non ci sono conferme ufficiali che tra l’attore e la supermodella ci sia una relazione. Tempo fa però lo stesso Parpiglia aveva già parlato proprio di loro due…

Alessandro Preziosi ed Esther Cañadas: il retroscena a Verona

Già in occasione di un evento a Verona dedicato alla prima de “La Traviata”, lo stesso Gabriele Parpiglia aveva rivelato di aver notato una certa complicità tra Alessandro Preziosi ed Esther Cañadas: “Lo avevamo scritto pubblicando le loro immagini durante un evento a Verona in occasione della prima de La Traviata.” Il giornalista ha anche aggiunto che subito dopo sarebbe stato contattato dagli uffici stampa al fine di chiedere di modificare quanto scritto, sostenendo che “L’attore Alessandro Preziosi e la top model Ester Cañadas, si trovavano insieme a un evento solo come ‘ospiti’.” Tuttavia, come riportato dal giornalista, i testimoni oculari avevano descritto un quadro ben diverso: “Già ospiti intimi, avevamo specificato, tant’è che lui le appoggiava la sua giacca sulle spalle, quando lei ha detto di aver freddo. Poi lasciavano la sala insieme, mano nella mano. Da quel momento il silenzio.” E ora, come detto in precedenza, ecco che la presunta coppia è stata avvistata insieme sul litorale laziale.

Alessandro Preziosi ed Esther Cañadas: sono la coppia dell’estate?

Il tutto lascia pensare che ci sia del tenero tra Alessandro Preziosi ed Esther Cañadas anche se, ricordiamo, nessuno dei diretti interessati ha confermato le indiscrezioni. Intanto però, dopo lo scoop lanciato da Gabriele Parpiglia, sono stati tanti i commenti da parte degli utenti, un pò dubbiosi sulla relazione. Spicca infatti questo commento, di Irene: “Portarla dove andava n vacanza con la sua ex e a pochi chilometri dalla sua villa.”