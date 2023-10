NEWS

Andrea Sanna | 10 Ottobre 2023

GF: Varrese sbotta nella notte

Il televoto di questa settimana al Grande Fratello non sarà affatto semplice. Vedrà uno tra Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Heidi Baci o Valentina Modini lasciare il programma. Massimiliano Varrese, molto amareggiato, non ha nascosto il suo malcontento e preoccupazione nel vedere Heidi a rischio eliminazione.

GF: Arnold, Beatrice, Heidi o Valentina, chi salvi? VOTA

Per questo, seccato dal risultato delle votazioni, Varrese si è appartato con Ciro in piscina e si è sfogato con lui. L’attore non ha nascosto l’inquietudine per l’eventuale eliminazione di Heidi. Sebbene ci sia stato poco tempo a disposizione per conoscersi, Massimiliano ha confidato di volersi avvicinare all’imprenditrice. Nonostante tutto. Per quanto consapevole che lei sia frenata vista la situazione, ha spiegato:

“Lei non si deve sentire il peso di qualcosa che ancora non esiste o di ciò che c’è fuori da qua. C’è tempo di conoscersi e capire e non deve accollarsi chissà che. Io mi sono esposto tanto. Deve uscire fuori da questo blocco. Io sono sereno”. Così Varrese ha fatto sapere di essere disposto a mettersi in gioco. Ha chiesto quindi un aiuto a Ciro per aiutarlo a fare cambiare idea a Heidi. “Se esce, io non so come la prendo qui dentro. Mi inca***. Io vorrei andare da lei”, ha sbottato ancora Massimiliano.

Per quanto comprenda le buone intenzioni di Varrese, Ciro gli ha consigliato di non affrettare le cose e al suo amico predica “pazienza”. Soprattutto ora che si dice certo che Heidi, prima o poi, cederà alle sua avance.

Massimiliano dice addirittura che non sa come farà e come la prenderà se Heidi dovesse uscire dalla casa giovedì e chiede a Ciro di aiutarlo a fare avvicinare Heidi a lui



Massimiliano: -“Ciro devi fare qualcosa”



QUEST'UOMO MI FA PAURA #GrandeFratello #gf pic.twitter.com/TZ6TnybZNH — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 9, 2023

Di questo Massimiliano Varrese ne ha parlato anche con altri inquilini della Casa. Qui lo vediamo a colloquio con Valentina Modini che, esattamente come Heidi Baci, giovedì potrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello. “Lady Fagiana”, così è soprannominata Valentina, pensa che Massimiliano dovrebbe stare tranquillo perché Heidi resterà nella Casa. Lui però sembra essere irrequieto.

Incazzato perché Heidi è in nomination….che ridere che fa. #grandefratello pic.twitter.com/AvQvjLcrDT — Lalla (@Lalla84455247) October 9, 2023

Cosa accadrà nella Casa del Grande Fratello nei prossimi giorni? Varrese e Heidi riusciranno ad avvicinarsi, come spera l’attore, o continueranno a mantenere le distanze?