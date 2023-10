Matrimonio a prima vista 11 anticipazioni settima puntata: un coppia chiude per sempre il rapporto

NEWS

Debora Parigi | 18 Ottobre 2023

Matrimonio a prima vista

Le anticipazioni della settima puntata di Matrimonio a prima vista 11

Nella sesta puntata abbiamo visto le tre coppie avere la reunion e conoscersi per la prima volta. Abbiamo quindi visto tre situazioni diverse dal punto di vista della relazione. Le due coppie più avanti hanno cercato di dare consigli a quella che aveva problemi. Cosa accadrà quindi nella settima puntata di Matrimonio a prima vista 11 secondo le anticipazioni?

Partiamo da Alberto e Sonia che continueranno la loro convivenza a casa di lui. E qui lei si troverà benissimo con i genitori del marito che sembreranno adorarla. I due si faranno anche un tatuaggio di coppia. Una volta tornati a Faeza, invece, affronteranno un periodo difficilissimo che però li unirà ancora di più. Si tratta dell’alluvione che ha colpito la Romagna, in particolare proprio la provincia di Faenza. Tornati poi un po’ alla normalità, andranno a mangiare con la madre di lei e il suo compagno e ammetteranno di iniziare a innamorarsi. Alla fine Sonia mostrerà anche di aver dato le chiavi di casa ad Alberto.

Per quanto riguarda la situazione di Alessandro e Valentina sarà un po’ particolare. Continueranno ad andare molto d’accordo e ad essere affini. Tra l’altro lui le racconterà di aver ricevuto la chiamata della sua ex storica e del fatto che questa ragazza ha avuto da ridire sul matrimonio di lui. Il dialogo sarà un modo per avvicinarli, poiché Valentina apprezzerà molto il fatto che Alessandro le ha raccontato tutto questo. E dimostrerà anche di fidarsi. Purtroppo, però, ci sarà anche un ostacolo nella coppia e cioè la questione estetica. Parlando anche con Nada, lei racconterà di questo suo problema, cioè di stare molto bene con Alessandro, ma il fatto che non sia il suo prototipo la blocca.

Concludiamo le anticipazioni della settima puntata di Matrimonio a prima vista 11 con Juanchi e Gianna. E qui sarà un vero disastro. Lei andrà a stare un po’ da lui e si ritroveranno punto e a capo. Infatti agli input di lei riguardo la famiglia, lui non darà risposte e svierà senza spiegazioni. Arriveranno ad un punto in cui quando lui andrà invece a casa di lei, Gianna gli spiegherà che non se la sente di dormire insieme poichè si rende conto andando più avanti che non si incastrano. Questo diventerà motivo di discussione che porterà a una rottura. Alcuni giorni dopo, convocati dall’esperto Andrea, saranno invitati a confrontarsi ed è qui che Juanchi, con le telecamere, incolperà Gianna di tutto. Lei dirà che è voluto passare come una vittima.

Quando va in onda la settima puntata

La messa in onda in chiaro, sul Real Time, di Matrimonio a prima vista 11 è iniziata mercoledì 13 settembre alle ore 21.25 e la settima puntata andrà in onda mercoledì 25 ottobre. A tal proposito, ogni settimana andrà in onda un nuovo episodio.

Le puntate totali sono 8 oltre a quella speciale dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento per vedere se le coppie hanno confermato la decisione finale o è cambiato qualcosa.

Come accade sempre, il programma può essere visto in anteprima su Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento. Ogni mercoledì, infatti, viene caricata una nuova puntata che è praticamente la successiva a quella che vedremo la sera su Real Time. In questo modo si potrà vedere cosa accadrà senza attendere la messa in onda in chiaro.