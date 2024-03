Matrimonio a prima vista 12 anticipazioni quarta puntata: gli esperti già costretti a intervenire

NEWS

Debora Parigi | 15 Marzo 2024

Matrimonio a prima vista

Siamo arrivati alle anticipazioni per la quarta puntata di Matrimonio a prima vista 12. I viaggi di nozze delle pime tre coppie proseguiranno e quello della quarta avrà inizio. Ma c’è chi avrà già bisogno di un confronto con gli esperti e la nuova coppia affronterà il primo litigio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Le anticipazioni della quarta puntata di Matrimonio a prima vista 12

Continuiamo a parlare della nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Come abbiamo visto, nella terza puntata per le prime tre coppie sono iniziati i viaggi di nozze che non sono andati benissimo per tutti. Mentre una quarta coppia si è sposata e ha iniziato a conoscersi.

Cosa accadrà quindi nella quarta puntata di Matrimonio a prima vista 12? Per le prime tre coppie continuerà il viaggio di nozze. Roberto e Stefania si troveranno molto bene mentalemente, ma lei inizierà a pensare che lui sia troppo accondiscendente nei suoi confronti. Prima di tornare in Italia, quindi, avranno entrambi un confronto con l’esperta Nada.

Per quanto riguarda Enrico e Benedetta, sarà davvero una tragedia. Infatti non si confronteranno per tutti i restanti i giorni. Avranno quindi una videochiamata con uno degli esperti che consiglierà loro di pensare attentamente a loro stessi e all’altra persona e capire cosa possono fare l’uno per l’altra. Non rinunciare subito e darsi una possibilità nella vita quotidiana. I nervi comunque saranno tesissimi.

Le anticipazioni della quarta puntata di Matrimonio a prima vista 12 parlano anche di Giuseppe e Ilaria e il loro rapporto si evolverà sempre di più. Infatti inizierà ad apprezza il modo di fare di lui e il prendere sempre più sicurezza. Concludiamo con Fabio e Ilaria che inizieranno la loro luna di miele e saranno molto complici. Lei farà sempre la prima mossa nell’approccio fisico e questa cosa, però, non piacerà molto a lui. Lui allo stesso tempo non sarà totalmente attratto da lei, ma non glielo dirà. E questo portirà a un forte litigio.

Quando va in onda la quarta puntata

La messa in onda in chiaro, sul Real Time, di Matrimonio a prima vista 12 è iniziata mercoledì 6 marzo alle ore 21.25 con la prima e la seconda puntata. I primi due appuntamenti sono stati trasmessi insieme, mentre successivamente ci sarà un solo episodio a sera.

A tal proposito, la quarta puntata di Matrimonio a prima vista 12 andrà in onda mercoledì 20 marzo. Le puntate totali sono 8 oltre a quella speciale dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento per vedere se le coppie hanno confermato la decisione finale o è cambiato qualcosa.

Come accade sempre, il programma può essere visto in anteprima su Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento. Ogni mercoledì, infatti, viene caricata una nuova puntata che è praticamente la successiva a quella che vedremo la sera su Real Time. In questo modo si potrà vedere cosa accadrà senza attendere la messa in onda in chiaro.