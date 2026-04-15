Mauro Corona è sempre pronto ad andare fuori copione e a sorprendere i telespettatori. Questa volta lo ha fatto con un bicchiere di latte in mano e ha lasciato senza parole il pubblico e anche Bianca Berlinguer, nonostante sia abituata ai suoi comportamenti sopra le righe.

Mauro Corona beve latte in diretta: cosa è successo?

Mauro Corona si è lasciato andare a un gesto in diretta televisiva che ha scatenato forte stupore e grande sorpresa nel pubblico e nella conduttrice Bianca Berlinguer. L’uomo ha abituato il pubblico a provocazioni e colpi di scena di ogni genere, ma riesce sempre a lasciare tutti a bocca aperta. Si è collegato con la trasmissione “È sempre Cartabianca” dalla stalla di un agriturismo dell’amico Michelangelo ed è riuscito ancora una volta ad andare fuori dagli schemi.

Lo scrittore e alpinista, in questa ambientazione decisamente simbolica e scelta con precisione per dare maggiore riscontro a una delle sue provocazioni, è riuscito a colpire il pubblico, con il suo modo di fare ironico. La scorsa settimana aveva già annunciato di essere stato obbligato a rinunciare al vino. “Siccome non ha più vino a causa del dazi mi ha costretto a bere latte munto dalle sue mucche” ha dichiarato, facendo riferimento alle politiche economiche di Trump.

Mauro Corona beve e sputa il latte in diretta: la reazione di Bianca Berlinguer

Nel pieno della diretta della trasmissione televisiva condotta da Bianca Berlinguer, Mauro Corona ha preso un bicchiere di latte appena munto e lo ha bevuto. Un gesto che è durato pochissimo, perché lo scrittore lo ha subito sputato, lasciando tutti a bocca aperta. Bianca Berlinguer è rimasta sorpresa, ma non era impreparata perché ormai è abituata a uscite sopra le righe di Corona. “Le sembra una cosa da fare in diretta?” gli ha chiesto, in modo ironico e divertito.

Dopo tanto tempo, la conduttrice è abituata ai modi di fare di Mauro Corona. Nel corso del tempo i due hanno creato un rapporto confidenziale, basato sulla confidenza. Nonostante questo, gli atteggiamenti, i gesti e le parole dell’alpinista, spesso, sorprendono e lasciano di stucco anche il pubblico e i telespettatori. Questo è quello che è accaduto nell’ultima puntata andata in onda, dopo la decisione di Corona di sputare il latte appena munto come provocazione.