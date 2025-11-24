Come si legge nelle ultimissime ore, Max Giusti debutterà nel pre-serale di Canale 5 con due grandi programmi già condotti da Gerry Scotti. Scopri tutto sulle sue nuove sfide televisive per il conduttore e quando partiranno.

Max Giusti nel pre-serale di Canale 5

Il mondo della televisione è in fermento, e c’è grande attesa per l’arrivo di Max Giusti nel pre-serale di Canale 5.

Dopo mesi di rumors e anticipazioni, finalmente è stato confermato che il conduttore sarà protagonista di due importanti programmi. Come rivelato da Davide Maggio vedremo il presentatore a Caduta Libera e The Wall.

Questo segnerà il suo debutto ufficiale sulla rete ammiraglia del Biscione.

Giusti condurrà Caduta Libera e The Wall

Secondo le ultime informazioni emerse dalla fonte, Giusti si troverà a condurre circa 40 puntate di Caduta Libera e altrettante di The Wall. La registrazione dei programmi è già in fase avanzata, con gli studi già pronti a Cologno Monzese.

Non è solo la presenza di Max Giusti ad attirare l’attenzione, ma anche il fatto che la programmazione verrà decisa in base agli ascolti.

Caduta Libera, che dovrebbe debuttare subito dopo Avanti un Altro, aprirà le danze, mentre The Wall verrà trasmesso successivamente, in base ai risultati di ascolto.

Per gli appassionati, c’è una curiosità interessante: The Wall, per poter essere registrato, richiede uno studio con particolari caratteristiche, tra cui altezze importanti. Fortunatamente, è stato trovato un nuovo studio a Cologno Monzese, proprio di fronte alla sede di Mediaset, dove le registrazioni sono in corso.

Max Giusti porta con sé la sua esperienza, che potrebbero davvero fare la differenza nel pre-serale di Canale 5. Saranno i suoi programmi a stabilire la programmazione, con il pubblico che giocherà un ruolo fondamentale nel determinare l’andamento della sua presenza sul canale.

Non ci resta che aspettare di vedere come risponderanno gli spettatori e se Giusti riuscirà a conquistare anche questa sfida.

