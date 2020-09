1 I Me Contro Te si sottopongono al tampone per il Covid-19 per poter registrare il nuovo film: ecco gli esiti e come stanno Luì e Sofì

I Me Contro Te sono ormai senza dubbio uno dei duo più amati di sempre e enorme è stato il successo che Luì e Sofì hanno raggiunto negli ultimi mesi. La coppia, legata anche nella vita privata, ha infatti conquistato il cuore dei più piccoli, e da quel momento le soddisfazioni sono arrivate una dietro l’altra. Dopo aver lanciato la loro prima linea scolastica, i due qualche mese fa hanno anche debuttato in Spagna, aprendo un nuovo canale YouTube dedicato proprio ai fan latini. Come se non bastasse lo scorso anno Luì e Sofì sono arrivati anche sul grande schermo, con il loro primo film, La vendetta del Signor S, che ha sbancato i botteghini italiani.

Solo qualche settimana fa, per di più, il duo ha annunciato anche l’arrivo della seconda pellicola, che si intitolerà Il Mistero della Scuola Incantata, e che con ogni probabilità uscirà nelle sale entro la fine dell’anno. Proprio in queste ore si stanno svolgendo le riprese del film dei Me Contro Te, tuttavia prima di arrivare sul set Luì e Sofì hanno dovuto sottoporsi al tampone per il Covid-19. Per evitare complicazioni e per poter registrare in totale sicurezza, il duo ha dovuto effettuare il test rapido, e gli esiti sono stati svelati tramite un video pubblicato su YouTube. Per fortuna tutto è andato nel migliore dei modi, e il duo è risultato negativo al Covid-19. Queste le dichiarazioni di Luì e Sofì in merito, riportate da Webboh:

“È stato leggermente fastidioso, ma ce l’abbiamo fatta. Siamo riusciti a superare le nostre paure e fatto il tampone. Nonostante il fastidio, fare il tampone è importantissimo. Quindi siamo davvero felici di aver superato la nostra paura. È stato velocissimo e le dottoresse sono state molto brave. Ci hanno detto che non abbiamo il virus e per questo possiamo andare sul set a registrare le prime scene del nuovo film!”.

Nessun problema dunque per i Me Contro Te. Luì e Sofì sono risultati negativi ai tampone per il Covid-19 e potranno così tornare sul set per le riprese del loro secondo film. Ma di cosa parlerà la pellicola? Scopriamolo insieme.