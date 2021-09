Melissa Satta torna in TV

La stagione TV 2021/22 si prepara ad accogliere anche un nuovo talent show che andrà in onda su Rai 2 e sarà condotto da Melissa Satta. La ex Velina di Striscia la Notizia ha annunciato ieri che la sua prossima avventura sul piccolo schermo la vedrà al centro di una gara di bellezza.

Direttamente dal Festival del Cinema di Venezia, dove ha calcato il mitico tappeto rosso, la showgirl ha svelato i primi dettagli in merito.

Lo ha fatto via social, tramite alcune Instagram Stories nelle quali ha raccontato:

“Ciao a tutti! Oggi sono qui a Venezia… anche per presentare Missione Beauty, il nuovo programma per Rai 2 che condurrò, e non vedo l’ora. Saranno con me dei giudici pazzeschi: Elisa Rampi, Manuele Mameli e Guido Taroni. Sarà un talent in versione diversa!”.

Missione Beauty: quando va in onda e giudici

Missione Beauty, questo il titolo del nuovo talent di Rai 2 presentato da Melissa Satta, andrà in onda entro la fine di settembre. Si tratta di un branded content pensato da Clinique Italia e Aveda Italia, e conterà sulla presenza dei tre esperti di fashion e beauty: Manuele Mameli, Elisa Rampi e Guido Taroni.

Nella foto: Melissa Satta posa a Venezia con Manuele Mameli

Mameli è famoso per essere fra i truccatori e i consulenti di bellezza di Chiara Ferragni. La Rampi è un’altrettanto nota hair stylist e make-up artist che gestisce un beauty blog e si occupa da anni di cerimonie, eventi e celebrity in tutto il mondo. Taroni è infine un artista dell’obiettivo, considerato dai più erede dei grandi fotografi del passato.

Non sono al momento molte altre le indiscrezioni trapelate a proposito dei contenuti del programma, che tuttavia dovrebbero ricalcare quelli di altri format trasmessi dalla stessa rete. Rai 2 non è infatti nuova ai branded content associati al talent. Per fare solo un esempio, sulla stessa rete nel 2019 Carlo Cracco e Camilla Boniardi aka Camihawke presentarono Nella mia cucina.

Per quanto riguarda invece Melissa Satta, l’ex moglie di Boateng torna su Rai 2 dopo la felice esperienza come ospite fissa di Quelli che il calcio e Stasera tutto è possibile.

