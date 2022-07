Mercedesz Henger ed Edoardo hanno chiarito?

A L’Isola dei Famosi il rapporto tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger è stato spesso altalenante. Se inizialmente sembravano molto affiatati, con il trascorrere dei giorni il tutto ha cominciato a vacillare, provocando duri scontri tra loro che hanno coinvolto anche gli altri naufraghi.

Poi le dichiarazioni di Edoardo Tavassi dopo L’Isola dei Famosi sul suo conto. Il concorrente ha detto infatti che lei avrebbe giocato con lui e che probabilmente faceva tutto a favore di telecamere. Sebbene alla figlia di Eva Henger queste parole non le abbiano fatto molto piacere, ha deciso di metterle da parte.

Come fatto sapere sui social, Mercedesz Henger ha detto di ricevuto diversi messaggi dai suoi follower che la informavano dell’accaduto, ma lei non ha voluto dare adito alla faccenda, spiegando di non essere molto interessata e di premurarsi piuttosto di risolvere le questioni legate alla vita reale.

Dell’accaduto, però, Mercedesz Henger è tornata a parlarne a SuperGuida TV. Qui ha fatto sapere che nei riguardi di Edoardo Tavassi c’è sempre stato un interesse vero e ha rivelato anche di averlo sentito al telefono a seguito delle sue esternazioni: “Assolutamente. Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto”.

Così Mercedesz Henger ci ha tenuto a ribadire di essere disposta a vedere Edoardo Tavassi dopo L’Isola dei Famosi. Lui accetterà l’invito? Al momento è difficile a dirsi, ma forse questo chiarimento sarà servito per mettere da parte le dinamiche del reality e concentrarsi piuttosto sulla vita lontani dalle telecamere. Chissà che i due dopo questo confronto non possano avere una seconda chance di conoscersi meglio. Potrebbe anche non sbocciare l’amore, ma magari una bella amicizia, chissà!

