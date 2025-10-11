Dopo tanto gossip Mew ha risposto ai gossip che la vedrebbero fidanzata con Irama ed è tornata sulla rottura con l’ex Matthew, conosciuto nella scuola di Amici.

Mew è fidanzata con Irama?

Mew, volto dell’edizione 23 di Amici, è tornata al centro dell’attenzione per alcuni gossip che la vedrebbero vicina a Irama. Dopo mesi di voci, i due sono stati visti insieme, alimentando le indiscrezioni su una possibile nuova relazione. Ma è proprio la cantante, in un’intervista a Vanity Fair, a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale attuale.

“Io, ad oggi, non sento il bisogno di avere per forza qualcuno vicino, e va bene così”, ha dichiarato al settimanale al giornalista Mario Manca.

Sempre a riguardo Mew, seppur restando vaga sulla sua attuale situazione sentimentale, ha aggiunto:

“Vorrei che tutti capissero che un compagno deve essere un’aggiunta, una cosa bella che fa parte della tua vita ma che non la completa, perché poi, se viene a mancare, sentirai di aver perso una parte di te. Ed è sbagliato. Bisogna bastarsi sempre, e io mi basto.”

Nel corso dell’intervista, Mew ha anche parlato di una relazione tossica del passato, avuta prima di Irama e di Matthew. Una storia durata 5 anni con un ragazzo molto più grande di lei. A lungo andare ha compreso che non si trattasse di un amore sano. Oggi ha capito di doversi allontanare da legami di quel tipo: “Voglio una persona che sia un plus, non una dipendenza.”

Le parole sulla rottura con Mew

Sulla fine della storia con Matthew, conosciuto tra i banchi della scuola di Amici e con cui ha vissuto un’intensa relazione durata poco più di un anno, Mew è tornata a parlare ad All Music Italia:

“Io e lui siamo usciti dalla scuola e siamo andati subito a convivere. È stata una bella esperienza, ricca di condivisione e passione. Porterò con me ricordi positivi. Ma tra noi è finita. Gli auguro il meglio.”

Mew oggi ha quindi deciso di andare avanti per la propria strada. Sulla storia con Irama non conferma ma non smentisce. Sembra chiaro che, al momento, l’amore più importante è quello per sé stessa.