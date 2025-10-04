Irama e Mew (anche lei ex Amici) protagonisti di un video a Verona: lei esce dal van, lui la segue, indizi come un giubbotto condiviso fanno pensare a un nuovo amore. Scopri il video, le reazioni dei fan e i dettagli.

Irama e Mew sono una coppia?

Da settimane circolavano voci su un possibile avvicinamento tra Irama e Mew, entrambi ex talenti della scuola di Amici. Ora quei rumor sembrano trovare conferma, anche se i due non si sono esposti. Un video girato da un fan dopo il concerto di Irama all’Arena di Verona sta facendo discutere.

Nel filmato si vede Mew uscire per prima dal van che staziona vicino all’esterno del luogo del concerto, seguita poco dopo da Irama. A catturare l’attenzione è un dettaglio non casuale:

Mew indossa un giubbotto che lo stesso Irama ha usato più volte in pubblico. Un indizio che molti utenti hanno interpretato come segno di una vicinanza speciale tra i due. Ecco il video il questione…

Prima di questa possibile relazione con Mew, Irama è stato legato a Khady Gueye, che abbiamo visto nell’edizione precedente de L’Isola dei Famosi. E ancora prima aveva avuto una storia con Giulia De Lellis. Vivendo a ritmi serrati, tra date, musica e viaggi, Irama in passato ha raccontato:

“Non voglio fare il pesantone ma anche se non sembra lavoro tantissimo; non faccio una vacanza da quattro anni, al massimo mi concedo quattro giorni di pausa. Infatti le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo. Andavamo dall’altra parte del mondo e poi dopo 96 ore me ne dovevo già andare”.

La dedizione al lavoro, dunque, ha influito anche sulle sue relazioni. Questa nuova presunta relazione tra Irama e Mew sta attirando l’attenzione: non solo per il gossip, ma anche perché molti fan si chiedono se ci sia veramente qualcosa di più di una semplice amicizia.

In attesa di una conferma diretta dai diretti interessati, il video resta l’indizio più forte finora: uscita dal van, abbigliamento condiviso, presenza agli stessi luoghi. Il web, come sempre, si divide tra chi crede siano solo coincidenze e chi ci vede qualcosa di più.