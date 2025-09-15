Nel corso della puntata di Verissimo Silvia Toffanin ha messo alle strette Michelle Hunziker, che ha parlato per la prima volta della sua relazione con Nino Tronchetti Provera, definendola “naturale” e “serena”. Dopo due matrimoni alle spalle e momenti complessi, la conduttrice ha ritrovato la serenità.

Le parole Michelle Hunziker su Nino Tronchetti Provera

Michelle Hunziker ha deciso di rompere il silenzio. Ospite nello studio di Verissimo, così come Raoul Bova, Katia Ricciarelli e Cecilia Rodriguez, anche lei è intervenuta. La showgirl ha parlato per la prima volta pubblicamente della sua nuova relazione con l’imprenditore Nino Tronchetti Provera, dopo una serie di paparazzate. Un legame che, a quanto pare, sta crescendo in modo spontaneo e sereno. Messa alle strette dall’amica Silvia Toffanin ha vuotato il sacco.

“Sono all’inizio della relazione, la sto vivendo con grande naturalezza”, ha raccontato Michelle Hunziker, con il sorriso che da sempre la contraddistingue. “Vediamo dove andrà a parare. Sono contenta. Andando avanti con l’età, è bello progettare. Vedremo, speriamo”.

A 48 anni, dopo due matrimoni – con Eros Ramazzotti, da cui ha avuto Aurora, e con Tommaso Trussardi, padre di Sole e Celeste – Michelle Hunziker sembra aver ritrovato la voglia di credere nuovamente in una relazione. “L’amore è il motore di ogni cosa. Senza, niente ha davvero senso”, ha dichiarato. “Ci sono momenti nella vita in cui ci convinciamo che possiamo stare bene da soli, perché affrontare il dolore è difficile. Ma è sempre più bello condividere”.

La storia tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, è venuta alla luce lo scorso giugno, quando i due sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio a Milano. Poco dopo, una conferma: la coppia è stata vista insieme al concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma, in compagnia di Aurora Ramazzotti. Balli, sorrisi e tanta sintonia.

Non si conoscono ancora molti dettagli su come sia nata la relazione, ma Nino, imprenditore e cugino di Marco Tronchetti Provera (nonché parente del nuovo compagno di Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera), ha alle spalle un matrimonio e tre figlie. Anche lui, dunque, sa cosa significhi ricostruire.

Per ora, Michelle Hunziker non ha fretta: vuole vivere tutto passo dopo passo. Ma gli occhi non mentono: è felice.