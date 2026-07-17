Michelle Hunziker è tornata a parlare della sua vita privata, ricordando la storia d’amore con Eros Ramazzotti, che è stata una delle più importanti, per poi arrivare alla sua attuale relazione con Giulio Berruti.

Michelle Hunziker e il rapporto con Eros Ramazzotti

La conduttrice svizzera, da sempre molto riservata quando si tratta di sentimenti, ha ricordato il rapporto con Eros Ramazzotti, padre della figlia Aurora, spiegando come la loro separazione sia arrivata in un momento in cui il sentimento non era ancora svanito. Parole sincere che raccontano un legame profondo, capace di trasformarsi nel tempo senza spezzarsi del tutto. Nel corso dell’intervista, Michelle Hunziker ha sottolineato come la fine del matrimonio sia stata una scelta difficile, vissuta con grande dolore da entrambi. Nonostante ciò, gli anni hanno permesso di costruire un nuovo equilibrio fatto di rispetto reciproco, stima e affetto, soprattutto per il bene della famiglia che hanno creato insieme.

“Ci siamo lasciati quando ci amavamo ancora“, ha spiegato la conduttrice, lasciando intendere quanto la loro storia sia stata importante e quanto continui a occupare un posto speciale nella sua vita. Oggi Michelle ed Eros condividono un rapporto sereno, consolidato anche dalla nascita del nipote Cesare e dai frequenti momenti trascorsi insieme come famiglia allargata.

La serenità ritrovata accanto a Giulio Berruti

Se il passato occupa ancora uno spazio importante nei suoi ricordi, il presente di Michelle Hunziker è legato a Giulio Berruti. La conduttrice ha raccontato di aver ritrovato una serenità che cercava da tempo e che oggi vive attraverso una relazione basata sulla fiducia, sulla complicità e sulla semplicità della quotidianità. Più dei grandi gesti romantici, infatti, Michelle ha spiegato di apprezzare quei piccoli momenti che rendono una relazione davvero solida. Tra questi, uno in particolare rappresenta per lei il simbolo della felicità raggiunta: riuscire ad addormentarsi serenamente accanto alla persona amata. Per Hunziker questo significa sentirsi protetta, in pace e completamente a proprio agio, una sensazione che considera molto più preziosa di qualsiasi dichiarazione d’amore.

La conduttrice ha inoltre ribadito di essere rimasta una donna profondamente romantica. Nonostante le esperienze vissute e le delusioni del passato, continua infatti a credere nell’amore e non esclude che un giorno possa arrivare anche un nuovo matrimonio.

Ha però precisato di non vivere questa possibilità come un traguardo da raggiungere a tutti i costi. Se dovesse accadere, sarà soltanto perché rappresenterà una naturale conseguenza del rapporto che sta costruendo con Giulio Berruti. Le sue parole raccontano una donna che, dopo aver attraversato momenti complessi sul piano personale, guarda al futuro con maggiore equilibrio e consapevolezza. Un percorso che le ha insegnato il valore delle relazioni autentiche e che oggi le permette di vivere l’amore con maggiore leggerezza, senza rinunciare ai propri sogni ma senza più sentire il bisogno di inseguire modelli o aspettative.