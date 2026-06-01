Le migliori creme solari 2026 secondo Altroconsumo: classifica e risultati del test tra protezione, qualità e prezzo.

Il mercato delle creme solari è cresciuto rapidamente, offrendo oggi una vasta gamma di prodotti con formulazioni, prezzi e livelli di protezione molto diversi. Questa abbondanza di scelta rende sempre più difficile individuare il prodotto più adatto, soprattutto perché il costo non sempre corrisponde alla qualità reale. Una recente analisi di Altroconsumo ha infatti messo in discussione l’idea che i solari più costosi siano anche i più efficaci. Di seguito la classifica dei migliori prodotti.

L’importanza della crema solare per la protezione della pelle in estate

La crema solare è uno strumento essenziale per la protezione della pelle durante l’estate, perché agisce come una barriera contro i raggi ultravioletti (UVA e UVB), responsabili di diversi tipi di danno cutaneo. I raggi UVB sono quelli principalmente legati alle scottature e agli arrossamenti immediati, mentre gli UVA penetrano più in profondità nella pelle e contribuiscono all’invecchiamento precoce, alla perdita di elasticità e alla formazione di rughe e macchie. Entrambi, però, aumentano il rischio di sviluppare tumori della pelle, motivo per cui la protezione solare non è solo una questione estetica ma anche di salute.

È importante scegliere una crema con un fattore di protezione adeguato (SPF 30 o 50, a seconda del fototipo e dell’intensità dell’esposizione), applicarla in quantità sufficiente circa 20–30 minuti prima di esporsi al sole e riapplicarla ogni due ore, soprattutto dopo il bagno o la sudorazione. Inoltre, molti sottovalutano il fatto che i raggi UV possono colpire anche all’ombra, in giornate nuvolose o in presenza di superfici riflettenti come acqua, sabbia e cemento, che ne amplificano l’effetto. Per questo la crema solare dovrebbe essere vista come parte di una strategia più ampia di protezione, che include anche cappelli, occhiali da sole e limitazione dell’esposizione nelle ore più calde della giornata.

Evoluzione del mercato e criteri per scegliere la crema solare migliore

Negli ultimi anni il settore delle creme solari ha conosciuto una forte espansione, con un’offerta sempre più ampia e diversificata nei negozi. Oggi si trovano prodotti molto differenti per composizione, livello di protezione, brand, formato e costo, rendendo la scelta complessa per il consumatore. Spesso si tende a preferire marchi percepiti come più affidabili o a ritenere che un prezzo elevato corrisponda automaticamente a prestazioni migliori. Tuttavia, un’indagine recente di Altroconsumo, che ha analizzato dieci solari viso ad alta o altissima protezione (SPF 50 e 50+), dimostra che il costo non è un parametro attendibile per valutare la qualità o l’efficacia.

Secondo Altroconsumo, nella scelta di un solare non è sufficiente considerare solo l’SPF (consigliato almeno 30): le creme in flacone permettono un dosaggio più preciso, mentre gli spray sono pratici ma devono essere distribuiti con attenzione. I test valutano efficacia, impatto ambientale, etichettatura, ingredienti potenzialmente critici e caratteristiche sensoriali come texture e comfort sulla pelle. Inoltre, una particolare attenzione è necessaria in condizioni specifiche come la gravidanza, periodo in cui è consigliabile optare per formule delicate e ben tollerate dalla pelle.

Migliori creme solari 2026 secondo Altroconsumo: la classifica completa

L’analisi di Altroconsumo sui solari viso SPF 50 e 50+ evidenzia differenze significative tra marchi, prezzi e prestazioni. Come riportato anche da Sky Tg24, in ultima posizione si colloca la crema Vichy, con 13/100 e un prezzo di 20,40 euro per 50 ml. Al nono posto troviamo Bottega Verde, che ottiene 57/100 ed è anche il prodotto più costoso della classifica, con 28 euro per 50 ml. A metà graduatoria si posizionano Collistar ed Eucerin, entrambe con 64/100: la prima venduta in profumeria a 27,67 euro per 50 ml, la seconda in farmacia a circa 18,43 euro. Poco sopra, Avène raggiunge 66/100 con un prezzo medio di 19,33 euro per 50 ml, mentre Kiko e BioNike ottengono 67/100: la prima costa circa 15,67 euro nei negozi monomarca, la seconda 17,51 euro in farmacia.

Nelle prime posizioni, al secondo posto con 69/100 si trovano La Roche-Posay, venduta in farmacia a 20,52 euro per 50 ml, e Nivea, disponibile nella grande distribuzione a 13,34 euro per 40 ml. Il primo posto è occupato da Bilboa, che ottiene 70/100 pur essendo tra i prodotti più economici: il formato da 40 ml costa circa 13,21 euro, pari a circa 330,25 euro al litro.

L’indagine evidenzia anche dinamiche industriali interessanti: Bilboa e Collistar apparterrebbero allo stesso gruppo, così come Nivea ed Eucerin farebbero capo alla medesima proprietà. Questa strategia consente alle aziende di presidiare diversi canali di vendita con marchi distinti, bilanciando le performance tra segmenti di mercato differenti, soprattutto durante il periodo estivo, quando la domanda di prodotti solari aumenta sensibilmente.