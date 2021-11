La delusione di Mika

Poche ore fa è andata in onda su Sky la seconda puntata dei Live di X Factor, durante la quale c’è stata la prima eliminazione di questa edizione. A lasciare il talent show sono così stati i Westfalia, band di Mika, che tuttavia non ha reagito bene a questo verdetto. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto. Dopo aver presentato i loro inediti nel corso della prima puntata, ieri sera i 12 concorrenti in gara si sono sfidati tra loro a colpi di cover. Nel corso della prima manche così i Westfalia si sono affrontati con Le Endrigo, Mutonia, Fellow, Baltimora e Vale LP, esibendosi con la canzone “Hey ya!” degli Outcast.

La performance tuttavia non ha convinto a pieno i giudici e il pubblico e così la band è finita al ballottaggio finale. Nel corso della seconda manche a risultare il meno votato è stato Versailles che a quel punto insieme al gruppo ha rischiato di lasciare il programma. Dopo aver presentato i rispettivi cavalli di battaglia, a votare sono stati proprio i giudici.

Tuttavia ad avere la peggio sono stati i Westfalia. Inaspettata però è stata la reazione di Mika, che non ha preso bene l’eliminazione del suo gruppo da X Factor. Il cantante a quel punto si è alzato per consolare la band, ma a sorpresa ha lasciato il palco con loro, lasciando vuota la sua sedia.

Ludovico Tersigni naturalmente ha immediatamente chiamato l’artista, invitandolo a tornare al suo posto per i saluti finali. Tuttavia il giudice non ha fatto rientro in studio. Il conduttore così, visibilmente imbarazzato, ha dato la linea a Hot Factor e a Paola Di Benedetto. Di certo dunque il cantante è rimasto molto deluso dall’eliminazione dei Westfalia. Ma cosa accadrà nel corso della prossima puntata di X Factor? Non resta che attendere per scoprirlo.

