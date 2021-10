Chi è Versailles di X Factor 2021? Età, vero nome e Instagram

Tutte le informazioni su Versailles, concorrente di X Factor 2021 nella squadra di Hell Raton, dalla biografia, alla vita privata, passando per la carriera, i suoi inediti e Instagram.

Chi è Versailles

Nome e cognome: Luca Briscese

Nome d’arte: Versailles

Luogo di nascita: Venosa (Potenza)

Data di nascita: è nato nel 1996

Età: 24 anni

Professione: cantante

Fidanzata: dovrebbe essere single

Tatuaggi: ha un tatuaggio sul petto con la scritta Versailles

Profilo Instagram: @_.versailles._

Versailles età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Versailles, cantante di X Factor 2021 nella squadra di Hell Reton, da dove viene e di dov’è. Nome completo Luca Briscese, è nato a Venosa, in provincia di Potenza, nel 1996. Ha 24 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e non sappiamo di conseguenza nemmeno il suo segno zodiacale. Ha oerò detto che ha quasi 25 anni, quindi dovrebbe essere nato negli ultimi mesi dell’anno. Non abbiamo informazioni nemmeno circa la sua altezza e il suo peso.

Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha uno sul petto con la scritta “Versailles”. Questo tatuaggio lo ha fatto quando ha compiuto 22 anni e ha scelto questa parola per via della sua etimologia, significa infatti “terra estirpata dalle erbacce”. Lui stesso ha detto di aver passato un periodo della sua vita in cui era circondato da “erbacce” (persone che lo costringevano a reprimere se stesso). E quindi, dopo questo periodo poco felice, ha deciso di tatuarsi questa parola.

Appassionato di musica sin da bambino, Luca ha iniziato a farla all’età di 13 anni. Ma all’inizio era proprio controvoglia, a causa della pessima esperienza passata avuta con il maestro della banda musicale del suo paese. Sono stati suo padre e un amico di famiglia ad invogliarlo, soprattutto con lo studio della chitarra.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, Versailles dovrebbe essere single, non sembra avere un fidanzato o una fidanzata.

Si definisce una persona solare, ma non troppo. Di solito con gli altri è sempre sorridente e preferisce tenere i suoi malesseri e la sua tristezza per sé. Se proprio non ci riesce, chiede scusa per non essere solare come gli altri si aspettano.

Luca ama tantissimo la musica e qualsiasi genere, dall’hard rock all’heavy metal, fino al rap, all’hip hop e all’elettronica. Passa dalla musica old school alla trap. In generale non ama i prezzi main stream, ma più che altro perché non gli piace ascoltare quello che ascoltano tutti. Però ammette che se un prodotto è valido, almeno dal suo punto di vista, non ha problemi ad ascoltare e a dire che spacca anche se lo ascoltano tutti.

Dove seguire Versailler: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Versaille, è possibile seguirlo sui social? La risposta è sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram.

Qui pubblica principalmente contenuti inerenti alla sua musica.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera, come detto, Versailles ha iniziato a fare musica a 13 anni suonando la chitarra, grazie alla spinta di suo padre e ad un amico di famiglia che aveva un negozio di strumenti musicali. Si è quindi molto appassionato arrivando a voler fare solo quello, mentre sua madre lo spingeva a studiare. Lui sì studiava, ma preferiva concentrarsi soprattutto sulla musica. E dopo 10 anni di lavoro in questo ambito pensa che ora qualcosa si stia finalmente concretizzando.

La scelta del nome d’arte fa riferimento alla alla famosa Reggia e, come detto, prima di diventare un nome era il suo tatuaggio della rinascita. Proprio il Re Sole decise su quella terra bonificata di costruire la sua Reggia oggi conosciuta in tutto il mondo. Con il suo nome d’arte vuole sottolineare il suo desiderio di costruire qualcosa di nuovo e apparentemente assurdo, sui cui nessuno mai scommetterebbe, così come fece il Re Sole con la costruzione della Reggia di Versailles.

La sua musica è pura contaminazione: mixa metal, hardrock e ancora hiphop ed elettronica. Attualmente ha all’attivo diversi singoli, tra cui “Truman Show” e “Patico” che abbiamo ascoltato ad X Factor 2021. Ha anche un account Spotify in cui ascoltare i suoi brani.

Versailles a X Factor 2021

Versailles si è presentato alle audizioni di X Factor 2021 con il suo singolo “Truman Show” colpendo immediatamente Hell Raton con il suo spirito crossover. Anche gli altri giudici hanno visto in lui una nuova freschezza e infatti si è aggiudicato 4 sì.

Ai Bootcamp si è presentato con una cover di “Goosebumps” di Travis Scott, riarrangiata con una citazione degli Alice in Chains. Questo mash-up è piaciuto molto a Hell Reton e quindi è riuscito ad aggiudicarsi una sedia. Arrivato agli Home Visit ha trasmesso al suo coach una grande energia esibendosi con il suo singolo “Patico”, che parla delle sue patie. E questo gli ha permesso di essere scelto per i Live del talent show.

Vediamo quindi le squadre di questa edizione e di conseguenza i concorrenti in gara…

Squadre e concorrenti di X Factor 2021

Per X Factor 2021 le squadre sono 4 (una per ogni coach) e questa volta i concorrenti non sono divisi per categoria, ma ogni coach ha scelto gli artisti che più gli piacevano.

Squadra Emma Marrone

Questi i cantanti scelti da Emma:

Squadra Manuel Agnelli

Questi i cantanti scelti da Manuel:

Squadra Mika

Questi i cantanti scelti da Mika:

Squadra Hell Raton

Questi i cantanti scelti da Hell Raton:

Karakaz

Versailles

Baltimora

Vediamo adesso il percorso di Versailles nel programma…

Il percorso di Versailles a X Factor 2021

L’avventura vera e propria di Versailles a X Factor 2021 inizia con l’accesso ai Live, che partono in TV giovedì 28 ottobre.

