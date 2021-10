Chi sono i Westfalia di X Factor 2021? Componenti e Instagram

Tutte le informazioni sui Westfalia, gruppo di X Factor 2021 nella squadra di Mika, dalla biografia, alla vita privata, passando per la carriera, i componenti, gli inediti e Instagram.

Chi sono i Westfalia

Nome della band: Westfalia

Nomi dei componenti: Vincenzo Destradis, Jacopo Moschetto, David Paulis, Enrico Truzzi

Luogo di formazione: Bologna

Anno di formazione della band: 2019

Età dei componenti: Vincenzo ha 27 anni, Enrico ha 29 anni, Davide ha 28 anni e Jacopo ha 32 anni

Profilo Instagram: @westfalia.music

Westfalia età e biografia dei componenti

Conosciamo meglio chi sono i Westfalia, gruppo di X Factor 2021 della squadra di Mika, di dove sono e da dove vengono. Si sono formati nel 2019 per pura coincidenza e cioè per amicizie comuni. Provengono da varie zone d’Italia, ma considerano Bologna la loro base, luogo dove c’è anche il loro studio di registrazione.

Il nome Westfalia è stato un puro caso, se lo sono ritrovato davanti. Erano nel primo studio in cui hanno registrato, in campagna da un amico, un’ex stalla, e all’ingresso dello studio c’era scritto “qui si munge solo con la mungitrice Westfalia”. Quindi hanno scelto questo nome.

La band è composta da quattro componenti. Si tratta di Vincenzo Destradis, originario del Salento, che ha 27 anni di età. Poi abbiamo David Paulis che ha 28 anni di età, mentre Enrico Truzzi ha 29 anni, questi due si conoscono da molti anni e hanno sempre suonato insieme. Infine c’è Jacopo Moschetto, di Milano, che ha 32 anni di età.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale dei componenti dei Westfalia, non abbiamo informazioni, non sappiamo quindi se sono single o fidanzati.

Si definiscono persone solari e soprattutto curiose, in tutti gli ambiti, ma principalmente nella musica. A tal proposito apprezzano tantissimi tipi di musica diversa. Vanno dall’hip hop all’alternative fino al soul.

Dove seguire i Westfalia: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi sono i Westfalia, possiamo seguirli sui social? Ovviamente sì e vi segnaliamo subito il loro profilo Instagram.

Hanno anche profili Instagram personali in cui seguirli e ve li lasciamo: il profilo di Vincenzo, il profilo di Davide e il profilo di Jacopo. Enrico non ha un account Instagram personale.

Carriera

Parlando della loro carriera, tutti e quattro i componenti dei Westfalia hanno iniziato da giovanissimi a fare musica in modo individuale. E hanno provato generi e sound molto diversi, quindi hanno molto sperimentato. Poi si sono incontrati, hanno unito le loro conoscenze musicali e la loro arte.

Essendo appassionati di generi musicali completamente diversi tra loro, hanno riunito tutto nel loro modo di fare musica e pezzi, facendo quindi un genere ultracontaminato. E questo lo hanno portato e continueranno a portarlo sul palco di X Factor 2021. Si sentono un gruppo worldwilde. Vincenzo è il cantante, Jacopo suona il synth, David il basso ed Enrico la batteria.

Nella loro carriera musicale, hanno inciso un EP dal titolo “Sunset Kids”, ma non lo hanno ancora pubblicato. Hanno anche un account Stotify dopo però al momento è pubblicato solo il loro singolo “My new mouse”.

I Westfalia a X Factor 2021

Alle audizioni di X Factor 2021 i Westfalia hanno subito colpito i giudici, ricevendo 4 sì. Emma li ha considerati una delle band più forti sentita nell’edizione del programma. Mika ha apprezzato tantissimo la voce di Vincenzo e per Manuel Agnelli la band riesce a rendere semplice e leggibile la complessità. A Hell Raton loro hanno ricordato un puzzle che quando viene composto unisce perfettamente tutti i colori che rappresentano ognuno di loro.

Mika li ha quindi scelti e ai Bootcamp hanno portato una cover di “Levitating” di Dua Lipa. Sono piaciuti molto al giudice, che li ha definiti uno dei gruppi migliori dell’edizione. Sono quindi arrivati agli Home Visit dove si sono esibiti con il loro inedito “My new mouse” e hanno conquistato un biglietto per i Live.

Riguardo i Bootcamp, c’è una curiosità sui Westfalia legata al Covid. In pratica il giorno dei Bootcamp non hanno potuto partecipare a causa di un caso di positività (non si sa se uno di loro era positivo o se sono entrati in contatto con un positivo). Comunque hanno dovuto fare una quarantena forzata e si sono esibiti agli Home Visit, prendendo il posto dei Why the Moon.

Vediamo quindi le squadre di questa edizione e di conseguenza i concorrenti in gara…

Squadre e concorrenti di X Factor 2021

Per X Factor 2021 le squadre sono 4 (una per ogni coach) e questa volta i concorrenti non sono divisi per categoria, ma ogni coach ha scelto gli artisti che più gli piacevano.

Squadra Emma Marrone

Questi i cantanti scelti da Emma:

Squadra Manuel Agnelli

Questi i cantanti scelti da Manuel:

Squadra Mika

Questi i cantanti scelti da Mika:

Squadra Hell Raton

Questi i cantanti scelti da Hell Raton:

Ecco quindi il percorso dei Westfalia nel programma…

Il percorso dei Westfalia a X Factor 2021

L’avventura vera e propria dei Westfalia a X Factor 2021 inizia con l’accesso ai Live, che partono in TV giovedì 28 ottobre.

