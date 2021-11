Chi sono i Mutonia di X Factor 2021? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere sui Mutonia, concorrenti di X Factor 2021, dall’età, all’altezza, al percorso all’interno del talent show, a dove seguirli sui social e Instagram.

Chi sono i Mutonia

Nome e Cognome componenti: Matteo De Prosperis (Prostin), Lorenzo Riccobene e Fabio Teragnoli

Nome d'arte: Mutonia

Data di nascita: Matteo 1993, Lorenzo 1995 e Fabio 1996

Luogo di Nascita: vengono da Ceprano, in provincia di Frosinone

Età: Matteo 28 anni, Lorenzo 26 anni e Fabio 25 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: musicisti

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non hanno figli

Tatuaggi: hanno diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @mutonia_rock

Mutonia età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia dei Mutonia. La band in gara a X Factor 2021 è composta da tre artisti: Matteo De Prosperis (Prostin), cantante e frontman, Lorenzo Riccobene, batterista e Fabio Teragnoli, bassista.

I tre sono nati rispettivamente nel 1993, nel 1995 e nel 1996. La loro età è dunque di 28, 26 e 25 anni. Non conosciamo tuttavia le date di nascita esatte, così come sconosciute sono anche le informazioni circa la loro altezza e il loro peso.

I Mutonia vengono da Ceprano, in provincia di Frosinone, e hanno scelto questo nome d’arte per sottolineare la natura mutevole di tutto ciò che ci circonda, che cambia per trovare una forma migliore.

Ma scopriamo di più sulla vita privata della band di X Factor 15.

Vita privata

Della vita privata dei Mutonia non abbiamo grandi informazioni.

In molti si chiedono se gli artisti di X Factor 2021 siano fidanzati.

Tuttavia non abbiamo una risposta a questa domanda.

Scopriamo ora dove poterli seguire sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire i Mutonia: social e Instagram

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire i Mutonia sui social e in particolare su Instagram.

La band ha naturalmente ha una pagina attiva, seguita già da diverse migliaia di utenti.

Nelle prossime settimane senza dubbio il gruppo condividerà su Instagram anche i momenti più belli del percorso a X Factor 2021.

Ma vediamo ora cosa sappiamo della loro carriera.

Carriera

Dopo aver deciso di fondare una band, i Mutonia danno ufficialmente il via alla loro carriera.

Nel 2011 così il gruppo pubblica il primo album, a cui segue un lungo e importante tour.

Negli anni a venire la band rilascia una serie di EP, grazie ai quali i tre artisti raggiungono la popolarità anche in Svezia.

La vera svolta però arriva nel 2021, quando i Mutonia arrivano a X Factor 15.

I Mutonia a X Factor 2021

Giovedì 28 ottobre su Sky Italia iniziano i Live di X Factor 2021. Alla conduzione del talent show quest’anno per la prima volta ci sarà Ludovico Tersigni, mentre a tornare come giudici saranno Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. Tra i 12 concorrenti del programma quest’anno ci sono anche i Mutonia, che hanno fatto breccia proprio nel cuore di Agnelli. In merito alla partecipazione al talent la band afferma:

“Cosa si prova a essere concorrenti di X Factor? È figo, è una bella esperienza. Non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere, anche perché già alla prima audizione i giudici sono stati belli tosti con noi. Dopodiché ai Bootcamp Manuel ci è rimasto. Anche agli Home Visit è rimasto contento”.

E ancora i Mutonia aggiungono:

“Il momento più bello e difficile delle selezioni? Forse gli Home Visit, c’è stata tanta suspense. Era molto difficile, c’erano tanti artisti fighissimi, coi quali abbiamo stretto amicizia. Siamo davvero contenti di essere in squadra con Manuel, ci ha già dato tanti consigli sui quali lavorare. Stare con lui è una gran figata. Da X Factor ci aspettiamo di far vedere ciò che siamo, al massimo. È una cosa che ci sprona e che ci mette davanti a tante persone e ci dà visibilità, anche se c’è una grande responsabilità”.

Ma vediamo chi sono gli altri concorrenti di X Factor 2021 oltre ai Mutonia.

I concorrenti di X Factor 2021

Oltre ai Mutonia a partecipare a X Factor 2021 ci sono altri 11 concorrenti. Quest’anno come sappiamo per la prima volta nella storia del talent show le categorie sono state abolite. Ogni giudice ha dunque avuto la possibilità scegliere i propri artisti preferiti seguendo solo una regola: quella di avere nella loro squadra almeno un solista e una band. Ecco la lista dei concorrenti:

Ma vediamo cosa sappiamo del percorso dei Mutonia a X Factor 2021.

Il percorso dei Mutonia a X Factor 2021

Prima di dare ufficialmente il via al loro percorso ai Live di X Factor 2021, i Mutonia hanno dovuto affrontare la dura fase dei casting. Durante le Audizioni, la band ha presentato l’inedito “Nervous breakdown”, che ha attirato l’attenzione dei giudici. Manuel Agnelli tuttavia inizialmente ha affermato di non essersi sentito provocato abbastanza. L’artista ha infatti dichiarato che secondo lui la canzone, pur essendo fatta molto bene, non era innovativa abbastanza. Tuttavia ha deciso di dare al gruppo una seconda possibilità.

Ai Bootcamp così i Mutonia hanno presentato la cover di “Rumour has it” di Adele, conquistando finalmente Manuel, che ha così concesso loro di accedere agli Home Visit. Qui la band ha portato una cover di “Psycho Killer” dei Talking Heads, convincendo definitivamente Agnelli, che li ha così scelti per far parte del cast di X Factor 2021. Ma cosa accadrà durante i Live?

1° puntata : I Mutonia nel corso della prima diretta dei Live di X Factor hanno cantato Rebel , ma sembrano aver convinto poco.

: I nel corso della prima diretta dei Live di hanno cantato , ma sembrano aver convinto poco. 2° puntata: Per la seconda puntata dei Live di X Factor i Mutonia devono mettersi alla prova con Closer dei Nine Inch Nails. (IN AGGIORNAMENTO)

