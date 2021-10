Chi sono Le Endrigo di X Factor 2021? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Le Endrigo, concorrenti di X Factor 2021, dall’età, all’altezza, al percorso all’interno del talent show, a dove seguirli sui social e Instagram.

Chi sono Le Endrigo

Nome e Cognome componenti: Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini e Vittorio Massa

Nome d’arte: Le Endrigo

Data di nascita: Gabriele 1992, Matteo e Ludovico 1994 e Vittorio 1993

Luogo di Nascita: vengono da Brescia

Età: Gabriele 29 anni, Matteo e Ludovico 27 anni e Vittorio 28 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: musicisti

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non hanno figli

Tatuaggi: hanno diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @le_endrigoband

Profilo Facebook: @LeEndrigo

Le Endrigo età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia de Le Endrigo e di dove sono. La band in gara a X Factor 2021 viene da Brescia ed è composta da 4 membri: Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini e Vittorio Massa. Gli artisti nascono rispettivamente nel 1992, nel 1994 Matteo e Ludovico, e nel 1992, e la loro età è dunque di 29, 27, 27 e 28 anni.

Non conosciamo tuttavia le loro date di nascite esatte e le informazioni circa la loro altezza e il loro peso. Il nome del gruppo musicale è ispirato al cantautore Sergio Endrigo e inizialmente si chiamava Gli Endrigo. Successivamente i quattro hanno deciso di aggiungere l’articolo determinativo femminile plurale, come una sorta di manifesto. Lo scopo de Le Endrigo infatti è quello di abbattere la mascolinità tossica, il patriarcato e il sessismo. Proprio in merito su Instagram la band ha affermato:

“Oggi muoiono Gli Endrigo. Oggi nascono Le Endrigo. In un mondo in cui un articolo determinativo fa ancora la differenza e comporta dei privilegi noi scegliamo di liberarcene e unirci al coro e le battaglie di chi li vuole sradicare. Un gesto minuscolo, lungo due lettere, un gesto con cui scegliamo di provare a veicolare un messaggio alternativo a quello discriminatorio, machista e predatorio che spesso il mondo della musica si trascina, quasi come una tradizione. Un messaggio che noi stessi abbiamo in passato contribuito ad alimentare, come protagonisti, come complici o semplicemente voltando lo sguardo da un’altra parte. Sbaglieremo e cadremo ancora, ma avremo due lettere a ricordarci chi vogliamo cercare di essere”.

Ma vediamo cosa sappiamo della vita privata de Le Endrigo di X Factor 15.

Vita privata

Anche della vita privata de Le Endrigo non sappiamo granché.

In molti si chiedono se i quattro musicisti di X Factor 2021 siano fidanzati.

Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Scopriamo ora dove è possibile seguire la band sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Le Endrigo: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Le Endrigo sui social, in particolare su Instagram.

La band di X Factor 2021 ha un profilo attivo, che conta già diverse migliaia di follower.

Proprio su Instagram il gruppo musicale condivide i momenti più belli e significativi della loro carriera. La band ha anche un pagina Facebook.

Proprio in merito andiamo a vedere cosa sappiamo.

Carriera

Le Endrigo hanno già una prestigiosa carriera alle spalle.

Dopo la formazione della band i quattro artisti infatti pubblicato ben tre album. Il primo risale al 2017 e si intitola Ossa rotte.

Successivamente nel 2018 e nel 2021 escono i dischi Giovani leoni e l’album omonimo Le Endrigo. Nel corso del tempo il gruppo musicale tiene anche una serie di concerti, che li porta in giro in tutta Italia.

Ma vediamo un elenco delle loro canzoni.

Album e canzoni

Gli album de Le Endrigo sono:

Ossa Rotte (2017)

Giovani Leoni (2018)

Le Endrigo (2021)

Tra le canzoni de Le Endrigo troviamo invece:

Meglio Prima

Anni Verdi

Stare Soli

Korali

Non Sono Capace

Sempre nel 2021 Le Endrigo decidono di mettersi alla prova con una nuova esperienza e i quattro artisti arrivano così a X Factor 15.

Le Endrigo a X Factor 2021

Finalmente giovedì 28 ottobre iniziano su Sky i Live di X Factor 2021. Per la prima volta alla conduzione del talent show ci sarà Ludovico Tersigni, mentre a tornare come giudici sono Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. A far parte del cast di concorrenti ci sono anche Le Endrigo, che in merito alla partecipazione al programma affermano:

“Siamo arrivati ai Live. Siamo molto contenti, è stata molto dura, più di quello che ci aspettavamo, anche perché erano tutti bravi. Pensavamo di essere spacciati, invece grazie a Emma non è andata così. Siamo super contenti di avere lei come giudice. A pelle ci intendiamo. Abbiamo un sacco di cose in comune, più di quanto si possa immaginare. Non vediamo l’ora di metterci in discussione”.

E ancora Le Endrigo hanno aggiunto:

“Il momento più brutto? Fino ai Bootcamp ce la siamo goduta. Invece gli Home Visit sono stati devastanti. Avevamo paura vera. Sembrava un’esame all’università. Si è creato anche un bellissimo rapporto con gli altri concorrenti”.

Ma chi sono gli altri concorrenti di X Factor 2021 oltre a Le Endrigo? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti di X Factor 2021

Oltre a Le Endrigo a partecipare a X Factor 2021 ci sono altri 11 concorrenti. Quest’anno come è ben noto per la prima volta nella storia del talent le categorie sono state abolite. Ogni giudice ha così potuto scegliere i propri artisti preferiti seguendo solo una regola: quella di avere nella loro squadra almeno un solista e una band. Ecco la lista:

Ma vediamo cosa sappiamo del percorso de Le Endrigo a X Factor 2021.

Il percorso de Le Endrigo a X Factor 2021

Prima di arrivare ai Live di X Factor 2021, Le Endrigo hanno affrontato un lungo percorso. Proprio durante le Audizioni, la band ha presentato la canzone “Cose più grandi di te”, che ha fatto breccia nel cuore di Emma. Successivamente ai Bootcamp il gruppo ha stupito la Marrone con una cover di “Lamette” di Donatella Rettore.

Infine agli Home Visit Le Endrigo, dopo aver presentato la canzone inedita “Stare soli”, hanno conquistato un pass i Live di X Factor 2021, entrando ufficialmente nella squadra di Emma. Ma cosa accadrà durante il percorso della band? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° puntata: come ci stupiranno Le Endrigo durante il primo Live?

(IN AGGIORNAMENTO)

