Miley Cyrus è pronta per il matrimonio con il fidanzato Maxx Morando. La cantante ne ha fatta di strada dai tempi di Hannah Montana e ora farà un altro passo importante per la sua vita privata, dopo aver coronato la sua carriera diventando una tra le artiste più amate e seguite in tutto il mondo.

Chi è Maxx Morando: tutto sul fidanzato di Miley Cyrus

Miley Cyrus è molto innamorata e pronta per un matrimonio da sogno. Lo scorso anno è arrivata la conferma ufficiale del fidanzamento con Maxx Morando e, mentre la sua carriera e la sua evoluzione continuano, l’ex stella di Hannah Montana continua a dimostrare di aver fatto un grande percorso per diventare una delle artiste più seguite e amate del panorama musicale. La musica fa parte anche della sua vita di coppia, visto che il fidanzato Maxx Morando è un musicista, originario di Los Angeles.

Morando è molto riservato e ha un grande talento nella musica. Diventato una presenza importante nella scena alternative americana come batterista, ha sempre mostrato una grande passione per la musica. Ha iniziato il suo percorso da giovanissimo con la band punk-rock The Regrettes, per poi entrare nel Liily, gruppo rock sperimentale grazie al quale è maturato molto. La sua carriera non riguarda solo la batteria. Maxx è un creativo, appassionato anche di produzione musicale, moda e design. Un talento molto versatile che ha saputo farsi spazio nel mondo della musica, attirando anche l’attenzione di Miley Cyrus.

Miley Cyrus e Maxx Morando: il fidanzamento ufficiale

Miley Cyrus ha confermato pubblicamente il fidanzamento ufficiale con il batterista, dopo quasi cinque anni di relazione. I due si frequentano dal dicembre 2021, quando si sono incontrati a un appuntamento al buio, come ha raccontato la cantante. La proposta di matrimonio è arrivata durante un viaggio in Giappone, dove Maxx Morando si è inginocchiato sorprendendola.

L’anello di fidanzamento con cui Morando ha fatto la proposta è stato disegnato dalla famosissima gioielleria Jacquie Aiche. Si tratta di un diamante taglio cuscino montano in orizzontale su una fascia in oro giallo 14 carati. Una scelta molto particolare e anticonvenzionale, adatta alla personalità eccentrica e sopra le righe della popstar. Miley Cyrus ha mostrato per la prima volta il suo diamante, stimato tra i 3,5 e i 5 carati, durante la premiere di Avatar.