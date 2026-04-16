Taylor Momsen, famosa per il suo ruolo in Gossip Girl, è stata morsa da un ragno prima di un suo concerto. La cantante è stata ricoverata d’urgenza e su Instagram ha mostrato i danni provocati dal veleno dell’animale.

Taylor Momsen morsa da un ragno prima di un concerto: la cantante ricoverata d’urgenza

Taylor Momsen è stata ricoverata d’urgenza dopo essere stata morsa da un ragno prima di un concerto. La cantante del gruppo Pretty Reckless, conosciuta per il suo ruolo nella serie tv Gossip Girl, stava aprendo il concerto degli AC/DC a Città del Messico quando è stata morsa da un ragno velenoso. Momsen ha voluto raccontare quello che le è accaduto sul suo profilo Instagram.

“Un ragno enorme ha deciso di staccarmi un pezzo di gamba e il suo veleno mi ha fatto un bel po’ di danni” ha dichiarato la cantante. La giovane ha scherzato su quanto accaduto, chiedendosi se sarebbe diventata la “donna ragno” o “batgirl” e sottolineando che “non sarebbe un tour degli AC/DC” se non fosse stata morsa. Taylor Momsen ha cercato di sdrammatizzare quanto accaduto, ma il veleno del ragno ha fatto diversi danni. La cantante ha mostrato la sua gamba con una grande macchia rossa che dimostra che il veleno è entrato subito in circo.

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Taylor Momsen morsa da un ragno: le sue condizioni e il ricordo del morso del pipistrello

Taylor Momsen ha trascorso la notte al pronto soccorso, sotto controllo. Ha voluto ringraziare i medici e ha fatto sapere a tutti i suoi fans che si sente meglio ed è pronta a tornare sul palco e riprendere il tour. Non è la prima volta che Momsen rimane vittima di un incidente del genere. Nel 2024 è stata morsa da un pipistrello proprio mentre si stava esibendo sul palco a Siviglia.

All’inizio non si era resa conto di nulla, ma poi ha chiesto subito aiuto, spiegando di avere un pipistrello su una gamba. “Devo davvero essere una strega” aveva commentato. In seguito aveva fatto sapere di stare bene, di essere stata visitata in ospedale e sottoposta ai vaccini antibiotici del caso. Anche in quell’occasione non si era fermata, aveva ripreso il tour senza lasciarsi abbattere da quanto accaduto. Questo per lei è il secondo morso di un animale così particolare, ma la voglia di esibirsi non è stata compromessa.