Davide Maggio sul suo sito ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa di Alessandro Cattelan con Mediaset. Stando ai pettegolezzi pare che il conduttore lavorerà con Maria De Filippi, che avrebbe un progetto per lui dopo il mancato rinnovo da parte della Rai.

Alessandro Cattelan, i retroscena sul suo arrivo a Mediaset

In questi giorni si sta tanto parlando del futuro di Alessandro Cattelan che, dopo il mancato rinnovo in Rai, pare sia corteggiato da Mediaset. A rivelarlo Bubino Blog nel suo sito. In questo caso si era parlato di un late show a lui affidato, ma ben presto sono arrivate smentite.

Davide Maggio, a differenza di quanto si è vociferato, ha spiegato cosa avrebbe in mente l’azienda per lui. Per Alessandro Cattelan ci sarebbe un progetto in arrivo per il 2026 molto interessante. Stando alla fonte si tratterebbe di un format internazionale che dovrebbe essere adattato e prodotto in Italia da Fascino PGT S.r.l., la società di Maria De Filippi.

Stando a quanto riferisce Davide Maggio, potrebbe trattarsi di Password, un game show americano condotto da Jimmy Fallon. Nello specifico due squadre – ciascuna formata da un vip e un concorrente comune – cercano di indovinare la stessa parola. Insomma sembrerebbe un programma che potrebbe calzare a pennello con le caratteristiche di Alessandro Cattelan. Sarà davvero questo il format?

I motivi della trattativa saltata

Intanto come detto nelle ultime ore FanPage ha riportato che le trattative tra Alessandro Cattelan e Mediaset si sarebbero interrotte all’ultimo momento, nonostante un iniziale interesse da parte dell’azienda.

Una fonte interna avrebbe spiegato che il conduttore non sarà presente nei palinsesti, anche se è probabile che le trattative riprenderanno nel 2026. Il motivo principale sarebbe legato ai tempi stretti per la chiusura dell’accordo.

Anche l’ipotesi di un ruolo da giudice nel programma Io Canto, secondo quanto riportato da Hit su Affari Italiani, sarebbe stata declinata da Alessandro Cattelan.

Ci sarà dunque questo ‘matrimonio’ tra le parti?