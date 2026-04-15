Ruby Rose, attrice di Orange is the New Black, accusa Katy Perry di violenza sessuale. Ha affidato il suo racconto ai social network, entrando nei dettagli della presunta molestia.

Katy Perry sotto accusa per violenza sessuale: il racconto di Ruby Rose

Katy Perry ha ricevuto un’accusa molto grave. Ruby Rose, attrice australiana, ha scelto di affidare al social Threads il suo racconto, accusando la cantante di una presunta violenza sessuale avvenuta quasi vent’anni fa alo Space Market, nightclub di Melbourne. La donna ha scelto di svelare i dettagli di questa presunta molestia, senza filtri, denunciando pubblicamente il comportamento della famosissima cantante. “Mi ha aggredita sessualmente” ha dichiarato l’attrice, sottolineando che non le interessa quello che pensa lei. Il suo racconto è ricco di dettagli intimi, non si è trattenuta nel voler rivelare tutto ciò che è accaduto durante questa presunta aggressione.

“Ha visto che mi stavo riposando sulle gambe di un mio amico. Si è avvicinata, si è piegata e ha strofinato la sua vagina sulla mia faccia” sono state le parole di Ruby Rose che, all’epoca dei fatti, era poco più che ventenne. L’attrice ha spiegato di non essere stata in grado di gestire la cosa e che l’unico modo in cui ci è riuscita per tanto tempo è stata quella di trasformare quanto accaduto in una storia simpatica da ubriachi. Rose ha aggiunto di aver taciuto per molto tempo anche per convenienza, visto che la cantante avrebbe accettato di aiutarla a ottenere il visto per gli Stati Uniti.

Katy Perry indagata per violenza sessuale: la replica della cantante

Katy Perry ha deciso di rompere il silenzio. La replica è arrivata in fretta, tramite un portavoce, attraverso il quale la cantante ha respinto ogni accusa con toni molto duri. “Le accuse diffuse sui social media da Ruby Rose non solo sono categoricamente false, ma sono anche pericolose e sconsiderate menzogne” ha dichiarato, per poi decidere di passare al contrattacco, andando a mettere in dubbio la credibilità di Ruby Rose.

Nella nota ufficiale viene sottolineato il fatto che l’attrice avrebbe una storia documentata di gravi accuse pubbliche fatte sui social contro varie persone. Ognuna di queste accuse è poi stata smentita dai diretti interessati. Lo staff di Katy Perry ha puntato sul passato di Rose, negando in modo categorico quanto lei ha raccontato.