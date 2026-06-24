Il calciatore dell’Atalanta, Raoul Bellanova, e la conduttrice televisiva e radiofonica, Paola Di Benedetto, si sono sposati. Il loro è stato un matrimonio da sogno, in una location romantica e da favola. Ecco tutti i dettagli delle nozze.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono sposati: le foto del matrimonio da favola

Il grande giorno è arrivato: Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto hanno detto sì. Il calciatore in forza all’Atalanta e la conduttrice televisiva e radiofonica sono diventati marito e moglie. La coppia si è sposata ieri, martedì 23 giugno 2026 in Veneto, per l’esattezza a San Giorgio di Valpolicella, ovvero uno dei borghi più suggestivi della provincia di Verona. Una location da favola per un matrimonio da sogno. A poche ore dal fatidico sì, sono stati proprio Paola e Raoul a condividere sui social gli scatti più belli della giornata, foto accompagnate dalla didascalia “Marito e moglie“. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di messaggio di auguri e congratulazioni.

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Paola Di Benedetto, l’abito da sogno per le nozze con Raoul Bellanova

Da ieri, martedì 23 giugno 2026, Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono marito e moglie. Il loro è stato un matrimonio da favola in Veneto, alla presenza di famigliari e amici più stretti. La sposa ha incantato con un abito a dir poco principesco e in perfetto stile nuziale. La 31enne ha infatti indossato un abito bianco tradizionale, con corsetto, maniche lunghe ricamate e ambia gonna voluminosa. Immancabile, ovviamente, il velo, bordato di pizzo. Per quanto riguarda l’acconciatura, Paola ha scelto uno chignon basso, che le ha donato ancora più eleganza e raffinatezza. A completare il look un paio di orecchini di perle. Il calciatore e difensore dell’Atalanta ha invece indossato un completo nero con camicia bianca e cravatta a pois.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: la storia d’amore

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova è nata nel 2023 in maniera inaspettata, come raccontato dalla stessa conduttrice tempo fa a “Verissimo“: “La maggior parte dei ragazzi di oggi si conoscono tramite social. Lui invece mi ha fatto arrivare un mazzo di rose azzurre gigante senza nessun biglietto e mi ha fatto dire che erano sue tramite un passaparola tra amici. Io, non seguendo il calcio, non lo conoscevo. Mi sono informata e poi l’ho contattato su Instagram, gli ho mandato un messaggio. Da lì ci siamo visti ed è scoppiata subito la scintilla. Per quanto mi riguarda è che o ti scocca subito o niente, io sono di pancia.” Dopo una crisi superata nel 2024, lo scorso anno è arrivata la proposta di matrimonio, in un ristornate stellato nella Bergamasca. Ieri, è arrivato il fatidico sì.