Cynthia Nixon continua a confermare il suo impegno a favore dei diritti della comunità LGBTQ+. L’attrice americana, celebre per il ruolo di Miranda Hobbes in Sex and the City e oggi protagonista di The Gilded Age, sarà infatti una delle figure simbolo del Bride Pride 2027, manifestazione che si terrà il 21 febbraio 2027 nel Grand Central District di St. Petersburg, in Florida. Per l’occasione Nixon ricoprirà il ruolo di “Reverenda del giorno”, celebrando le unioni di numerose coppie dello stesso sesso che hanno scelto di pronunciare il fatidico “sì” durante l’evento. L’iniziativa punta a trasformarsi in un momento storico per la comunità LGBTQ+, con l’obiettivo di battere un Guinness World Record.

Cynthia Nixon celebra matrimoni tra donne: l’obiettivo è entrare nel Guinness dei Primati

Secondo quanto annunciato dagli organizzatori del Bride Pride, le coppie potranno iscriversi per sposarsi o rinnovare le proprie promesse direttamente durante la manifestazione. L’evento punta infatti a conquistare il record mondiale per la più grande cerimonia collettiva dedicata a coppie femminili, un traguardo che richiederà la partecipazione di almeno 100 coppie.

Gli organizzatori descrivono Bride Pride come molto più di una semplice celebrazione matrimoniale. L’appuntamento rientra infatti nel programma del Winter Pride St. Pete, una settimana interamente dedicata all’inclusione, alla diversità e all’amore, con feste, spettacoli, incontri ed eventi pensati per coinvolgere tutta la comunità. La presenza di Cynthia Nixon rappresenta un valore aggiunto per una manifestazione che vuole lanciare un messaggio di uguaglianza e visibilità.

Cynthia Nixon: una storia d’amore diventata simbolo di diritti e inclusione

L’impegno dell’attrice per i diritti LGBTQ+ è da sempre parte integrante della sua vita personale. Cynthia Nixon è sposata con Christine Marinoni, attivista e organizzatrice politica, con la quale condivide una lunga storia d’amore iniziata nei primi anni Duemila. Le due si sono conosciute nel 2001, hanno iniziato la loro relazione nel 2004 e si sono fidanzate pubblicamente nel 2009, durante una manifestazione a favore del matrimonio egualitario. Hanno scelto di aspettare che lo Stato di New York legalizzasse ufficialmente le nozze tra persone dello stesso sesso prima di convolare a nozze, celebrando il matrimonio nel 2012.

Solo pochi mesi fa Nixon aveva celebrato il loro 14° anniversario di matrimonio con un emozionante messaggio pubblicato sui social. Condividendo alcune fotografie insieme alla moglie sul set di The Gilded Age, aveva scritto che innamorarsi di Christine è stata “la cosa migliore che abbia mai fatto“, sottolineando quanto il loro rapporto rappresenti uno dei pilastri della sua vita.

L’attrice è inoltre madre di tre figli: Seph e Charles, nati dal precedente matrimonio con Danny Mozes, e Max, avuto insieme a Christine Marinoni. La sua partecipazione al Bride Pride 2027 si inserisce così in un percorso personale e pubblico che da anni la vede impegnata nella difesa dei diritti civili e nella promozione dell’uguaglianza per tutte le famiglie.