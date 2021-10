1 La reazione di Miriana Trevisan

La puntata del GF Vip si è da poco conclusa e i concorrenti, come di consueto, si cambiano per poi consumare la cena o ritrovarsi a chiacchierare di quanto accaduto poco prima. Nel corso della nottata, però, è successo qualcosa che non è sfuggito a Miriana Trevisan. La showgirl, infatti, si è resa conto che alcuni vipponi, mentre lei si trovava un po’ più distante, stavano sparlando di lei.

Nei divanetti Miriana Trevisan in chiacchiera con Clarissa Selassié ha fatto notare che si era resa conto di quanto stava succedendo poco più in là: “Sto sentendo e vedendo delle scene. Leggo il labiale…”, ha detto la gieffina delusa, aggiungendo poi: “Ma che cattiveria, ti rendi conto?”. La Principessa, che non si era accorta di nulla le ha risposto con aria stupita: “Sei seria?”. Dall’altra invece Lucrezia Selassié ha cercato di tranquillizzare Miriana e invitata a far finta di nulla. Il fastidio da parte della Trevisan, però, come vedete è piuttosto evidente.

Ecco il momento in cui Miriana Trevisan si è resa conto che Katia Ricciarelli (con la quale aveva avuto uno scontro precedentemente), Raffaella Fico (tra le due c’è piuttosto astio) e altri concorrenti stavano parlando alle sue spalle….

Miriana che capisce che al tavolo Katia, Raffaella e altri stanno parlando male di lei ..



QUEL BALLETTO NON È ANDATO GIÙ A NESSUNO E NOI AMIAMO VEDERLO #GFvip pic.twitter.com/QZ1c7YGrTk — ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒟𝑜𝓇𝓇𝒾𝓉 🤍 (@LittleDorrit24) October 12, 2021

Un qualcosa di sicuro poco piacevole per Miriana Trevisan, che si sente un po’ messa da parte da alcuni compagni d’avventura. Per fortuna, però, ad apprezzarla sembra esserci il pubblico che l’ha salvata dal televoto eliminatorio di venerdì e l’ha votata come preferita. Lei ha poi deciso di mandare Raffaella Fico in nomination diretta e salvare invece Gianmaria Antinolfi. Che sia proprio per questo che l’ex di Balotelli se l’è presa con lei, sebbene in puntata abbia detto di aver capito la motivazione?

Miriana Trevisan potrebbe cercare un confronto con gli altri coinquilini nelle prossime ore. Non è da escludere. Nel mentre, però, l’ex volto di Non è la Rai ha vissuto anche delle bellissime emozioni. Continua…