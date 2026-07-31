Si chiamano Rayana e Sandi e sono, rispettivamente, la seconda e la terza classificata dell’edizione 2026 del famoso Miss Trans Italia Sudamerica International, concorso di Antonino Nigrelli dedicato alla valorizzazione e alla visibilità delle ragazze trans.

Chi sono Rayana e Sandi, seconda e terza classificata a Miss Trans Italia Sudamerica International

32 anni, Sagittario e residente a Madrid, Rayana sogna di conquistare, prima o poi, la sua prima corona e di riprendere gli studi, in particolare delle lingue, un settore che ama molto, e di partecipare a progetti sociali con una missione in Africa. Già concorrente di quattro concorsi di bellezza, uno in Spagna e tre in Italia, quest’ultimo ha rappresentato una piccola novità. «È stata la mia prima esperienza televisiva ed essere riuscita a dare il massimo e a sentirmi così a mio agio sulla passerella è stato meraviglioso», spiega Rayana. «L’Italia è per me un punto di riferimento per quanto riguarda i concorsi, per questo sogno ancora di vincerne uno, però arrivare seconda a livello internazionale è una grande soddisfazione, è un percorso formativo e di lotta, ma credo che mi manchi comunque una corona». Conclude: «Sono arrivata a Miss Trans International quasi per caso, stavo cercando dei concorsi in Italia e sono capitata sulle pagine social del concorso, li ho contattati e la mia partecipazione si è concretizzata. Ho sentito di essere nel posto giusto, in una competizione che mi apparteneva e credeva in me nonostante l’altissima concorrenza, tanto da farmi credere di poter davvero andare lontano. Provo tanta gratitudine, apprezzamento e conforto».

La terza classificata del famoso concorso che vanta vent’anni di attività è la trentasettenne, nata sotto il segno del Toro, Sandi. Originaria del Brasile, vive a Milano ed è nel Belpaese da sette anni. «Ottenere il terzo posto è una sensazione agrodolce perché qualunque ragazza che partecipa mira alla corona, però è stata un’esperienza bellissima, che ho vissuto con persone che non vedevo da tanto, con persone nuove. Ho trovato amiche vecchie e nuove e vissuto molte emozioni. Sono fiera di me, so di aver fatto un buon lavoro e sono felice per chi ha conquistato il secondo e il primo posto». È arrivata a Miss Trans grazie all’insistenza di un’amica, ma è molto riservata, soprattutto per quanto riguarda i suoi desideri per il futuro. Conclude: «Io ho tanti sogni nel cassetto e per il momento preferisco tenerli per me, perché ho imparato che nella vita ci sono cose di cui è meglio non parlare prima che si concludano, posso solo dire che vorrei viaggiare tanto per conoscere il mondo e altre ragazze della mia comunità, ci conosciamo sui social, ma non nella realtà».