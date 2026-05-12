La politica romana continua a essere al centro delle indiscrezioni. Concita De Gregorio ha lanciato il gossip, parlando di un ministro con la sua amante. Le voci continuano a rincorrersi ed è già scattato il toto-nome. Ecco tutti i dettagli.

Bomba su un ministro: Concita De Gregorio parla di un’amante

Si torna a parlare del tema delle relazioni sentimentali tra ministri e collaboratrici, anche grazie all’indiscrezione lanciata da Concita De Gregorio. Nella sua rubrica pubblicata su Repubblica domenica 10 maggio, la giornalista ha affrontato il caso del dipendente di Jp Morgan, che accusa la sua responsabile di averlo drogato e violentato. L’attenzione si è poi spostata su un’altra storia, che sta facendo discutere, una vera e propria bomba, come lei stessa l’ha definita, di cui si parlerebbe da settimane in tutta Roma. “Un altro ministro ancora, non Piantedosi e non Sangiuliano, un’altra ragazza, eccetera. Mogli al corrente, naturalmente. Non è mai vero che non sanno, talvolta anzi facilitano” ha scritto Concita De Gregorio.

Da quel momento hanno iniziato a parlarne tutti e le voci continuano a ricorrersi senza sosta, facendo crescere la curiosità e lasciando intendere che la notizia è decisamente grossa e destinata a crescere ancora e a far parlare sempre di più. Secondo Libero, i ministri coinvolti in questa vicenda potrebbero essere due e questa notizia non fa che aumentare la curiosità sull’identità dei protagonisti. Il giornale ha parlato di un ministro che sarebbe stato “travolto da solita passione con una collaboratrice più giovane“. Sul web si è già scatenato il toto-nome. Chi sarà il ministro coinvolto?

Le parole di Concita De Gregori e i ministri coinvolti

Concita De Gregorio ha lanciato l’indiscrezione di cui si parla a Roma, ma non ha fatto nomi. Ma si è parlato anche del clima familiare che ruota intorno alla vicenda, visto che il ministro in questione ha una famiglia. Secondo le indiscrezioni riportate “non ci sono mogli che si sentono ferite“. Concita De Gregorio ha scritto che le mogli sarebbero già al corrente delle situazioni personali dei mariti e che a volte spingono anche in questa direzione.

L’indiscrezione lanciata dalla giornalista ha scatenato il gossip e sul web stanno emergendo sospetti, ricostruzioni che non sono state confermate e molte allusioni ad alcuni personaggi della politica italiana. Per il momento non ci sono conferme e dichiarazioni ufficiali, così come non sono stati resi i nomi dei ministri coinvolti, ma la notizia sta già facendo il giro di Roma e il clima intorno al governo continua a essere particolarmente caldo e degno delle migliori cronache rosa.