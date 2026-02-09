Il calciatore del Como Alvaro Morata chiarisce i motivi della separazione dall’imprenditrice veneziana Alice Campello

La fine della storia d’amore tra Álvaro Morata e Alice Campello non è più un’indiscrezione, ma una dolorosa realtà confermata dai diretti interessati. Dopo nove anni e quattro figli, la coppia simbolo dei social ha deciso di interrompere il proprio cammino comune. Morata, intervenendo nel programma spagnolo Fiesta, ha voluto spiegare la natura profonda di questa rottura: non un calo d’affetto, ma l’impossibilità di proseguire insieme a causa di visioni ormai divergenti. Il calciatore ha ammesso che entrambi stanno vivendo un momento di profonda sofferenza, cercando di smontare l’idea che uno dei due sia meno colpito dall’impatto emotivo del distacco.

La smentita sui tradimenti e la tutela della sfera familiare

Uno dei punti più critici affrontati dall’attaccante riguarda le voci su presunte relazioni extraconiugali. Morata ha rispedito al mittente con estrema fermezza ogni ipotesi di una “terza persona”, definendo queste speculazioni come prive di cuore, specialmente per il peso che hanno sui figli. Ha chiarito di non avere alcuna nuova fiamma e di voler gestire questa transizione con la massima trasparenza. Attualmente il calciatore vive in una nuova casa a Milano, una scelta logistica necessaria per mantenere la vicinanza quotidiana con i bambini pur avendo interrotto la convivenza con l’imprenditrice.

La reazione di Alice Campello tra maturità e stima reciproca

Mentre il dibattito mediatico non accenna a spegnersi, Alice Campello ha mostrato un volto sereno durante le sue recenti apparizioni a Madrid. L’influencer ha scelto di non alimentare polemiche, limitandosi a confermare che il legame di stima con l’ex marito resta intatto. Definendo Morata un padre straordinario, ha ribadito l’importanza di affrontare questa fase con calma e rispetto reciproco. La separazione, maturata già nei mesi precedenti, prosegue dunque su binari civili, con l’obiettivo comune di proteggere la serenità dei piccoli di casa e chiudere con dignità un capitolo fondamentale della loro vita.

