Nathaly ha scritto a Barù prima dell’ingresso al GF: ecco cosa si sono detti

Le chat di Nathaly Caldonazzo con Barù prima del GF

Giornata di scontri quella di oggi al Grande Fratello Vip 6 che ha portato quattro delle donne della casa a finire in Mistery Room per un confronto. Stiamo parlando delle principesse Jessica e Lulù Selassié, Nathaly Caldonazzo e Delia Duran. I loro litigi derivano da un solo nome: Barù.

L’avvicinarsi di Delia a Barù ha portato allo scontro giorni fa e si sono creati due schieramenti: dalla parte di Jessica troviamo la sorella e da quella della Duran vediamo Nathaly. Proprio questo ha portato ad un altro scontro che ha visto protagoniste Jessica e la Caldonazzo che se ne sono dette di tutti i colori nel pomeriggio di oggi. Quindi stasera Jessica si è confrontata con loro due. Con Delia si è scusata per alcune frasi, ma in realtà si erano già chiarite precedentemente. Con Nathaly ancora non è tutto totalmente risolto e la showgirl continua a ribadire il fatto che la principessa è un po’ possessiva con Barù, nessun può avvicinarsi a lui.

Alla fine Alfonso Signorini ha chiesto a Jessica se credesse nell’interesse di Nathaly nei confronti di Barù. E proprio lei ha fatto una rivelazione: la Caldonazzo aveva chattato con Barù durante la quarantena prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Lei ha quindi spiegato cosa è successo. In pratica, durante la quarantena, loro due erano in stanza di fronte, ma lei non aveva mai visto il nipote di Costantino Della Gherardesca, solo una volta con la mascherina. Quindi un giorno ha deciso di scrivergli su Instagram. Gli ha semplicemente chiesto come stava e se era emozionato per questa nuova avventura.

Successivamente anche Barù ha confermato questa storia. E ha aggiunto che lui ha risposto come risponde sempre. Nessun giro di parole, molti monosillabi, insomma proprio come fa dentro la casa. Non ha mostrato nessun interesse nei confronti della futura coinquilina, nemmeno via chat.

