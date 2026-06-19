A New York si è aperto un acceso dibattito politico e culturale dopo l’approvazione di una riforma che modifica il linguaggio utilizzato nei testi di legge in materia di famiglia. Il provvedimento introduce termini neutri al posto delle tradizionali parole “mamma” e “papà”, suscitando reazioni contrastanti tra chi lo considera un passo verso l’inclusione e chi lo giudica un intervento ideologico sul lessico giuridico.

Nuove regole a New York: addio a “mamma” e “papà” nei testi di legge

A New York è stato approvato un disegno di legge che interviene in modo significativo sul lessico utilizzato nei testi normativi legati alla famiglia. La maggioranza democratica ha dato il via libera a una riformulazione che elimina i termini “madre” e “padre” da alcune sezioni del diritto statale, in particolare quelle relative alla tutela dei minori e ai rapporti genitoriali. Il provvedimento, già passato in Senato dopo un primo ok dell’Assemblea, è ora in attesa della firma della governatrice Kathy Hochul.

Secondo quanto riportato dal New York Post, le modifiche linguistiche prevedono la sostituzione di “mother” con “gestating parent” e di “father” con “non-gestating parent” o più semplicemente “parent”. In questo modo la paternità viene inglobata nel concetto più ampio di “parentage”, mentre le figure genitoriali assumono una definizione neutra e amministrativa. I promotori della legge sostengono che l’aggiornamento serva a includere situazioni familiari diverse, come adozioni, famiglie omogenitoriali e maternità surrogata.

New York cambia il lessico della famiglia: le critiche dei conservatori

La riforma ha immediatamente acceso lo scontro politico. I sostenitori la presentano come un adeguamento necessario del linguaggio giuridico alle trasformazioni sociali, mentre i critici la considerano un intervento ideologico e superfluo.

Tra le voci contrarie, Gerard Kassar, presidente del Partito Conservatore dello Stato, ha attaccato duramente la misura affermando: “È la cultura woke fuori controllo. È una gara a chi la spunta. È un esempio di quanto sia fuori sintonia la legislatura di New York. È uno spreco di tempo inutile”. Anche alcuni esponenti repubblicani hanno votato contro il provvedimento, definendolo eccessivo e distante dalle priorità reali dei cittadini. Un commento riportato dal New York Post sintetizza questo malumore politico con la frase: “Ho una parola che possiamo usare per questo: inutile”. La discussione si è rapidamente spostata dal piano tecnico-giuridico a quello simbolico e culturale, trasformando la riforma in un caso politico nazionale.

New York riscrive la famiglia: inclusione linguistica o riduzione della realtà familiare?

Secondo i promotori democratici, l’obiettivo della legge sarebbe quello di rendere il linguaggio normativo più adatto alle diverse configurazioni familiari contemporanee. In quest’ottica, termini come “genitore gestante” e “genitore non gestante” permetterebbero di includere anche casi complessi senza esclusioni linguistiche. Tuttavia, i detrattori vedono in questa trasformazione una progressiva sterilizzazione del linguaggio affettivo e biologico.

Il candidato repubblicano alla carica di governatore Bruce Blakeman ha criticato duramente l’impianto della norma dichiarando: “I democratici guidati da Kathy Hochul hanno continuato la loro dichiarazione di guerra alle famiglie di New York, cancellando i termini affettuosi di ‘mamma’ e ‘papà’ e sostituendoli con ‘genitore in gravidanza e genitore non in gravidanza’. Questa follia finirà quando sarò governatore”.

Sullo sfondo resta una tensione più ampia tra linguaggio inclusivo e identità tradizionali, con la convinzione dei critici che la realtà familiare non possa essere completamente riformulata per via lessicale, anche quando la legge tenta di farlo.