In un dialogo profondo e molto personale, Federica Pellegrini si racconta a Novella 2000. L’intervista, rilasciata al direttore Luca Burini, è doppiamente significativa: è il primo colloquio che la fuoriclasse olimpica abbia mai concesso alla testata e la prima intervista a un giornale dopo la nascita della seconda figlia.

«Ringrazio Federica Pellegrini per la fiducia e per la straordinaria lucidità delle sue parole», dice il direttore. «Le riflessioni della Divina sono il manifesto perfetto per il nuovo corso giornalistico, sempre più orientato all’attualità, all’approfondimento e all’universo femminile».

La maternità reale secondo Federica Pellegrini

A poco più di due mesi dall’arrivo della secondogenita Rachele, la quotidianità condivisa con il marito Matteo Giunta è fatta di alleanza e incastri millimetrici. L’ex nuotatrice rifiuta con fermezza il racconto idealizzato della nascita: passare da uno a due figli è un salto quantico e le ore di sonno sono praticamente azzerate. Questo racconto edulcorato della maternità fa male alle donne. C’è la stanchezza, la sensazione di non farcela. Per Federica Pellegrini sentirsi inadeguate fa semplicemente parte del percorso di ogni mamma.

Le polemiche sul web e la difesa delle figlie

Un pensiero è dedicato anche alle polemiche social nate attorno alla scelta del parto cesareo e dello sharenting. La campionessa veneta trova allucinante subire un processo sul web persino sulle modalità di nascita di un figlio. Se i genitori hanno scelto la visibilità pubblica, le bambine no: una scelta precisa, quella di Federica e Matteo Giunta.

I doppi standard della società

Da sempre attenta alle pari opportunità, l’analisi di Federica Pellegrini si sposta poi sulle barriere culturali che le donne affrontano nello sport e nella società. Le donne determinate fanno ancora paura e vengono lette attraverso una lente punitiva. Se parla una donna risulta meno perdonabile: la stessa Pellegrini ricorda come, ogni volta che ha espresso un’opinione decisa, il rischio sia stato quello di essere definita arrogante o capricciosa, “stronza” come dice lei stessa, laddove un uomo sarebbe stato celebrato come un leader. Il giudizio, il continuo “ma”, è il modo che la società usa per cercare di rimettere le donne al proprio posto.

La salute mentale nello sport: il messaggio di Federica Pellegrini

Ricordando le difficoltà affrontate all’inizio della carriera, tra ansia e disturbi alimentari, viene sottolineato il cambiamento culturale in atto nel mondo dello sport. All’epoca la salute mentale era un tabù e venivi etichettata come fragile di testa. Oggi, invece, per Federica Pellegrini è fondamentale che chi ha una grande visibilità si mostri vulnerabile: dire a un ragazzo che anche una plurimedagliata ha avuto paura di affogare in vasca toglie quel senso di isolamento che può schiacciare.

L’eredità di Federica Pellegrini per il futuro delle figlie

Il passaggio più profondo è una dedica alle figlie Matilde e Rachele, un augurio di libertà in un’Italia definita ancora patriarcale. Sulle sue bambine la campionessa avverte una responsabilità doppia: occorre educarle alla libertà assoluta. La speranza di Federica Pellegrini è che possano crescere nel segno della sorellanza, sapendo che, finché si terranno per mano, nessuna tempesta potrà davvero travolgerle.

I nuovi progetti: da Netflix al CIO

Oltre al racconto intimo, lo sguardo si volge ai nuovi orizzonti professionali e ai progetti televisivi. A settembre si aprirà la sfida del survival show Physical Italia – da 100 a 1 su Netflix, che vedrà Federica Pellegrini tra i protagonisti calcando un palcoscenico del tutto nuovo. Parallelamente continua l’impegno dell’atleta nelle istituzioni sportive come il CIO.

L’intervista integrale si arricchisce inoltre di riflessioni inedite sul valore delle rivalità sportive, a partire dal legame storico tra Federica Pellegrini e Laure Manaudou, sulla propria visione dei diritti civili e sul senso più profondo dell’amore, tracciando il ritratto completo di una donna che non smette mai di lottare per i propri valori.

Credit foto: Alessia Banterla/Nike Swim

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