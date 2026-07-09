Nina Moric, oltre a essere una delle modelle più famose al mondo, è nota anche per essere stata sposata, dal 2001 al 2007, con Fabrizio Corona, dal quale ha avuto un figlio, Carlos Maria. Oggi, però, Nina ha cambiato completamente vita. Ecco che cosa fa.

Nina Moric, che fine ha fatto la modella croata?

Nata a Zagabria nel 1976, Nina Moric è una delle modelle più famose al mondo. Per sei anni è stata sposata con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, dal quale ha avuto un figlio, Carlos Maria, di cui recentemente ha parlato lo stesso Corona, raccontando della sua malattia. Carlos Maria, infatti, ha la sindrome di Asperger. Da tempo però Nina Moric è lontana non solo dalle passerelle della moda, ma anche dalla televisione in quando ha deciso di cambiare completamente vita. Una vita lontana dai riflettori e anche lontana dagli scandali. Ma quindi, cosa fa oggi Nina?

Nina Moric cambia vita, il nuovo lavoro dell’ex di Corona: ecco cosa fa oggi

Dopo una vita sotto i riflettori, Nina Moric ha deciso di intraprendere un percorso diverso. Da tempo infatti non la si vede più né in televisione né sulle passerelle della moda. La bella croata, che a brevissimo compirà 50 anni, ha trovato la sua nuova strada personale nell’arte contemporanea. A raccontare questa svolta di vita è stato Roberto Dandolo nella sua rubrica “Buoni, belli e cattivi” sul settimanale Oggi, definendo la Moric come una “pittrice affermata.” Negli ultimi anni infatti Nina Moric si è dedicata al mondo della pittura, arrivando pure a esporre diverse opere in alcune città italiane.

Nina Moric pittrice: quanto valgono le sue opere?

Come abbiamo appena visto, Nina Moric ha cambiato vita e oggi è una pittrice. Le sue opere sono state esposte in diverse città italiane. Tra gli appuntamenti più recenti una retrospettiva organizzata a Villa Govone a Menaggio, sul Lago di Como. Questa nuova scelta è per la Moric anche una nuova fonte di guadagno, secondo infatti quanto riportato sempre dal settimanale Oggi, le sue opere avrebbero prezzi compresi tra i 3.500 euro e i 16.500 euro. “Nella pittura riesco a esprimere tutta me stessa”, ha dichiarato la stessa modella croata, che sta dunque vivendo una nuova fase della sua vita e che, a quanto pare, la sta rendendo molto felice. Nel corso degli anni sono stati diversi i momenti difficili che la Moric ha dovuto affrontare, come quello legato all’aborto gemellare, avvenuto durante un periodo molto complicato della sua storia con Corona. E poi i problemi legati al figlio Carlos Maria di cui, come detto precedentemente, ha parlato l’ex re dei paparazzi. Per Nina però ora sembra essersi aperta una fase nuova e serena della sua vita.