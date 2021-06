1 Le dichiarazioni di Nino Formicola

Sono passati alcuni anni da quando Nino Formicola ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Come ricorderemo, il noto comico ha preso parte al reality di Canale 5 nel 2018, quando ancora alla conduzione c’era Alessia Marcuzzi. A poco a poco lo showman ha conquistato il cuore del pubblico, riuscendo così a vincere il programma. Da allora ne è passato di tempo, e solo qualche ora fa Nino è stato ospite a Casa Chi, dove ha parlato dell’ultima edizione della trasmissione, che si è conclusa pochi giorni fa con la vittoria di Awed.

Durante la chiacchierata però Nino Formicola ha inaspettatamente lanciato delle frecciatine ai tre opinionisti de L’Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini (che ha già annunciato che il prossimo anno non tornerà a ricoprire il suo ruolo) e Iva Zanicchi. Il comico infatti non ha usato parole dolci per l’influencer e le due cantanti, e in merito, come riporta Biccy, ha affermato:

“Io prendo in giro la gente. Però per prendere per i fondelli qualcuno devi conoscerlo, molto bene, anche nelle pieghe. Altrimenti rischi gli svarioni e le figuracce. Rischi di fare la figura che hanno fatto gli opinionisti di questa edizione. Loro evidentemente non sapevano una Madonna è evidente. A parte gli opinionisti chi volevo fosse il vincitore? Ciufoli o la Persia, che conosco bene, ma anche Braida, ma è uscito subito”.

Ma non solo. Successivamente infatti Nino Formicola ha anche parlato dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni.