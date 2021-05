‘Non ho inviato fiori alla Gregoraci’: lui ha occhi solo per la d’Urso

“Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”.

Chi scrive è il noto professionista Francesco Zangrillo, sul suo account privato Instagram. Con queste parole il quarantottenne nega il gossip delle ultime ore.

Non sarebbe lui l’anonimo spasimante che ha inviato un copioso mazzo di rose rosse all’ex signora Briatore. Eppure qualcuno lo dava per certo, ma la smentita, giunta alla redazione di Novella 2000 attraverso un amico, rivela esattamente il contrario.

Ora però la domanda si fa un’altra: chi è la misteriosa donna amata da Zangrillo? Per il direttore di Novella 2000 non ci sono dubbi: è Barbara d’Urso.

Il messaggio tratto dalle Instagram Stories di Francesco Zangrillo e giunto a Novella 2000

Il misterioso corteggiatore di Barbara d’Urso

Da diversi mesi, infatti, al nostro settimanale era giunta voce che la popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque avesse un corteggiatore molto innamorato. Peccato solo che il suo proverbiale riserbo per la vita privata non abbia mai lasciato trapelare alcunché.

Almeno sotto i riflettori, perché secondo i mormorii captati dal direttore Roberto Alessi, già intorno allo scorso Natale un autorevole professionista sarebbe stato molto preso da lei.

Resta però il fatto che né la d’Urso, incontrastata signora della TV notoriamente allergica al gossip, né Zangrillo, che come ha scritto è geloso della sua privacy, amano stare al centro dei rumor.

Tuttavia, nonostante questo granitico riserbo, la necessità di Zangrillo di mettere un freno alle voci di ieri potrebbe aver aperto uno spiraglio sui loro chiacchierati sentimenti. D’altra parte libero lui (divorziato da tempo e con tre figli) e libera lei, bello lui e bella lei, sembrerebbero sin da ora una coppia più che perfetta!

