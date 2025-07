Un ex concorrente del Grande Fratello è stato colpito da ignoti con dei pomodori mentre rientrava a casa. La notizia diffusa in queste ore ha fatto il giro del web. L’identità del personaggio non la conosciamo per via delle indagini in corso.

Ex del Grande Fratello preso a pomodori

Un episodio a dir poco assurdo e inaspettato ha coinvolto un ex concorrente del Grande Fratello, che sarebbe stato vittima di un episodio che ha lasciato tutti di stucco. La notizia diffusa in queste ore tra le storie Instagram di due noti esperti di gossip, Deianira Marzano e Amedeo Venza, da sempre attenti a tutto ciò che ruota intorno al mondo dello spettacolo e dei reality.

Secondo quanto riportato, mentre l’ex gieffino stava rientrando a casa, pare che alcuni l’abbiano preso di mira che gli avrebbero lanciato addosso dei pomodori. Un gesto che ha dello sgradevole e ha scatenato sconcerto e preoccupazione tra i fan del Grande Fratello e i follower sui social. Il fatto, a quanto pare avvenuto nel cuore della notte fuori dall’abitazione della vittima. Non conosciamo la sua e non è stata resa nota per motivi di privacy e per non ostacolare le indagini in corso.

Il virgolettato pubblicato da Deianira Marzano su Instagram riporta quanto segue:

“Stanotte un ex concorrente del Grande Fratello è stato vittima di un episodio increscioso fuori dalla propria abitazione: ignoti hanno lanciato pomodori contro di lui mentre rientrava a casa. Per motivi di privacy non sono stati diffusi nomi, poiché sono in corso le indagini delle autorità competenti.“

Anche Amedeo Venza ha confermato la vicenda sul suo profilo, ma senza entrare nei dettagli. L’accaduto, piuttosto assurdo, potrebbe forse nascondere delle provocazioni date probabilmente da dinamiche del Grande Fratello. Al momento, le forze dell’ordine sarebbero già al lavoro per risalire all’identità dei responsabili e fare in modo che non ricapiti.

Un episodio quello che ha coinvolto l’ex protagonista del Grande Fratello che ha lasciato tutti davvero basiti e che ora si chiedono cosa sarebbe successo e chi sarebbe il concorrente in questione coinvolto.