Vi raccontiamo chi è Carly Tommasini, riassumendo tutte le principali informazioni che la riguardano, dall’età e la carriera, all’attività social e la vita privata.

Chi è Carly Tommasini

Nome e Cognome: Carly Tommasini

Data di nascita: 11 settembre 1998

Luogo di nascita: Motta di Livenza, Treviso

Età: 26 anni

Altezza: 187 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: truccatrice, modella, influencer, attivista

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @carly_tommasini

Profilo TikTok: @carly_tommasini

Carly Tommasini età e altezza

Carly Tommasini è una modella, influencer e attivista italiana, nota per il suo impegno nella sensibilizzazione sui diritti delle persone transgender, facendo lei stessa parte di questa comunità.

Nata l’11 settembre 1998 a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, ha 26 anni d’età. Ha iniziato la sua carriera come truccatrice e, grazie al suo seguito sui social, è diventata un punto di riferimento nella comunità LGBTQIA+.

Per quanto riguarda la sua famiglia, Carly ha raccontato di non avere un buon rapporto con il padre, che ha descritto come “il bullo della mia vita“. In compenso ha avuto una madre che ha saputo starle molto vicina, aiutandola a guarire dall’anoressia e supportandola nel suo percorso di transizione.

L’influencer ha rivelato che il suo nome, Carly, lo ha scelto proprio sua mamma. In aggiunta, possiamo dirvi che non è figlia unica. Ha dei fratelli. Non sappiamo, però, quanti e se siano più grandi o più piccoli.

Il suo percorso di transizione è iniziato a 21 anni e si è concluso nel 2023 con un intervento chirurgico di vaginoplastica, eseguito all’estero, a causa delle lunghe liste d’attesa in Italia.

Carly Tommasini ha raccontato la propria esperienza, tra disforia di genere e la decisione di accettare la propria identità, in diverse trasmissioni televisive e podcast, tra cui Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal, e Facciamolo di Livio Ricciardi.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Carly Tommasini, in particolare la sfera sentimentale, sfortunatamente non disponiamo di particolari informazioni. Potrebbe essere single al momento, ma in realtà non siamo in grado di dirvi con certezza se abbia o meno un fidanzato.

Dove seguire Carly Tommasini: Instagram e social

A livello social, Carly Tommasini è attiva principalmente su Instagram, dove condivide contenuti legati alla sua carriera di modella, make-up artist e attivista per i diritti delle persone transgender.

Il suo profilo (@carly_tommasini) conta decine di migliaia di follower e include post che spaziano da servizi fotografici professionali a momenti della sua vita quotidiana.

Oltre a Instagram, Carly utilizza anche TikTok per condividere video che trattano temi di inclusività, body positivity e riflessioni personali sulla sua esperienza di transizione di genere.

Attraverso i suoi canali social, Carly si impegna a sensibilizzare il pubblico su questioni legate all’identità di genere e alla lotta contro la transfobia, utilizzando la sua visibilità per promuovere un messaggio di autenticità e accettazione.

Carriera

Come anticipato, Carly Tommasini nasce come truccatrice, make-up artist e solo col tempo ha iniziato a diversificare la propria carriera, iniziando a lavorare anche come modella ed influencer.

Oltre a ciò, Carly è attivamente coinvolta nella promozione dei diritti delle persone transgender, partecipando a progetti e iniziative che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica e favorirne l’accettazione.

Nel 2025 ha poi deciso di entrare anche nel mondo dei reality, rendendosi disponibile con concorrente dell’Isola dei Famosi.

Carly Tommasini all Isola dei Famosi

Carly Tommasini ha sentito di essere pronta per vivere una nuova esperienza estrema e ha così accettato di partecipare all’Isola dei Famosi 2025, al via il 7 maggio.

Alla conduzione, Veronica Gentili, mentre Simona Ventura, prima indimenticabile presentatrice della versione italiana del format, vestirà i panni dell’opinionista. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli.

Concorrenti dell Isola dei Famosi

Passiamo, ora, ad elencare tutti gli altri concorrenti che fanno parte del cast dell’Isola dei Famosi 2025, con cui Carly Tommasini condividerà la sua avventura in Honduras.

Le donne sono: Alessia Fabiani, Antonella Mosetti, Camila Giorgi, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Ibiza Altea, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

Tra gli uomini, invece, abbiamo Angelo Famao, Dino Giarrusso, Leonardo Brum, Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, Omar Fantini, Paolo Vallesi e Samuele Bragelli.

Il percorso di Carly Tommasini all Isola dei Famosi

Il percorso di Carly Tommasini all’Isola dei Famosi inizia ufficialmente mercoledì 7 maggio. Capiremo nel corso delle settimane come se la caverà a gestire la fame, i rapporti con gli altri isolani e la varie prove che dovrà affrontare.