NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

GF Vip 7

L’accusa di Antonella a Oriana Marzoli e Luca

Il vino della discordia scatena nuove diatribe nella Casa più spiata d’Italia. Nella notte, infatti, durante la festa (come succede spesso) il Grande Fratello ha fornito alcune bottiglie di vino ai concorrenti. Oriana Marzoli, però, sembra non volerlo condividere con i propri compagni e in questo video la vediamo accordarsi con Luca Onestini sul da farsi. Con loro anche Giaele De Donà, la quale chiede di essere avvisata da entrambi…

Di diverso avviso è invece Micol Incorvaia. Dalla clip sottostante vediamo infatti la ragazza intenzionata a voler condividere la bevanda con tutti gli inquilini della Casa. Un gesto che chiaramente compie, trovando però in disaccordo Oriana Marzoli, che le dà persino della scema! Se pensate sia finita qui, vi sbagliate di grosso…

Micol vorrebbe condividere il vino con tutti cosa che poi fa , ma Oriana gli dice “ questa è scema “ perché giustamente i mestieranti pensano che la condivisione sia una cosa assurda ! #gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/b7GroCWyMA — Soqquadro (@gicarestik2) January 28, 2023

Successivamente in un altro video notiamo Giaele De Donà andare a chiedere appunto a Oriana Marzoli e Luca Onestini se ci sono ancora delle altre bottiglie di vino nascoste. Il vippone le ha risposto: “Ti devi svegliare, di là c’è quella che abbiamo preso insieme, ma se fai cosi ce te le tolgono“. Tutti e tre parlano fitto fitto, con l’intenzione di non farsi pizzicare dagli altri.

Giaele voleva sapere se c’erano altre bottiglie di vino nascoste , Onestini gli dice “ ti devi svegliare , di la ce quella che abbiamo preso insieme ma se fai cosi ce te le tolgono “ questo gruppetto sempre facendo sotterfugi . #Gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/f0dPa99lO7 — Soqquadro (@gicarestik2) January 29, 2023

Ben presto, però, alcuni concorrenti si sono resi conto che qualcosa non andava e si sono detti particolarmente stizziti: come mai in così poco tempo il vino è sparito? Che fine ha fatto? Antonella Fiordelisi e Milena Miconi hanno deciso così di mettersi alla ricerca della bevanda alcolica per tutta la Casa. In questo video vediamo le due controllare un po’ ovunque e certe ci sia lo zampino di Oriana Marzoli e Luca Onestini. Persone con cui proprio Antonella ha detto di non volere avere niente a che fare.

A quanto pare, però, Antonella Fiordelisi e Milena Miconi non avevano tutti i torti. In questa clip notiamo infatti Oriana Marzoli chiedere a Luca Onestini se vuole dell’atro vino, per poi coinvolgere Giaele De Donà.

Non è escluso che il tutto possa scatenare nuove discussioni in Casa, tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi in primis!