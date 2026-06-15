Un incidente stradale avvenuto durante una semplice sosta in auto ha coinvolto Giulia Belmonte, compagna del cantante Stash Fiordispino, insieme alle loro due figlie. L’episodio, avvenuto mentre il veicolo era fermo, è stato causato da una manovra in retromarcia di un’altra auto e ha provocato grande spavento.

Stash Fiordispino e Giulia Belmonte: la loro famiglia con le figlie Grace e Imagine

Al suo fianco da anni c’è Stash Fiordispino, con cui forma una coppia molto riservata del panorama dello spettacolo italiano. La loro relazione è iniziata nel 2019 e, nel tempo, si è consolidata fino alla costruzione di una famiglia stabile e lontana dalle dinamiche del gossip. La nascita delle figlie ha segnato due momenti fondamentali: Grace, venuta al mondo nel dicembre 2020, e Imagine nell’agosto 2022. Eventi che hanno rafforzato ulteriormente il legame tra i due, già molto solido nonostante la notorietà di entrambi.

In passato lo stesso Stash ha raccontato il suo legame con Giulia con parole molto intime: “Giulia è la persona più bella che abbia mai conosciuto. Lei è il miracolo della mia vita. Da quando c’è lei tutto è più bello, riesce a farmi sentire un uomo migliore. Avere un figlio è una cosa stupenda ma non è qualcosa che si decide”.

Parallelamente, Giulia ha costruito la sua carriera tra giornalismo e presenza social, mantenendo sempre un profilo discreto. Prima di dedicarsi completamente alla sua attività attuale, ha avuto esperienze anche nel mondo dei concorsi e dello spettacolo, partecipando a Miss Italia e apparendo nel videoclip “Dove e Quando”. Nonostante la visibilità, la coppia continua a scegliere una linea di riservatezza, condividendo solo sporadicamente frammenti della propria vita familiare.

Panico per Stash, brutto incidente per la compagna (e le figlie): come stanno ora

Quello che sarebbe dovuto essere un semplice momento di attesa si è trasformato in una forte esperienza di shock per Giulia Belmonte, coinvolta in un incidente mentre si trovava ferma in auto con le sue due figlie, Grace e Imagine.

L’episodio è avvenuto mentre la famiglia era in sosta, in attesa dell’arrivo della nonna, quando un’altra vettura in manovra ha urtato la loro automobile in retromarcia. La stessa Belmonte ha voluto raccontare tutto ai suoi follower, spiegando la dinamica con una story su Instagram e sottolineando subito il contesto fortunatamente non grave. “Ieri mi sono spaventata tanto. Ero in macchina con le mie bimbe, eravamo ferme ad aspettare mia madre quando all’improvviso un’auto uscita in retromarcia da un parcheggio vicino ci è venuta addosso”. L’impatto, pur senza conseguenze fisiche, ha generato un forte momento di panico, soprattutto perché le bambine erano a bordo.

Secondo il racconto della compagna di Stash, il suo veicolo era completamente immobile al momento dell’urto, elemento che ha reso ancora più improvviso l’episodio. La causa sarebbe riconducibile a una manovra poco attenta da parte del conducente dell’altro mezzo, descritto dalla stessa Belmonte come distratto. Proprio su questo punto si è concentrato il suo sfogo social, diventato anche un messaggio di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. “È stato un grande spavento, soprattutto perché eravamo completamente ferme e non ci aspettavamo una situazione del genere”. E ancora: “La persona alla guida era ovviamente distratta, ma in strada, le distrazioni non sono accettabili, un attimo di disattenzione può mettere in pericolo la vita degli altri”.

La giovane ha poi ribadito con forza il concetto di responsabilità alla guida, lanciando un appello diretto: “Guidiamo con responsabilità, sempre”. Fortunatamente, lei e le figlie stanno bene. Un messaggio che nasce da un’esperienza personale ma che si inserisce in un tema più ampio legato alla prevenzione degli incidenti causati da disattenzioni quotidiane.