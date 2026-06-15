Belen Rodriguez torna in tv? A settembre potremmo vederla di nuovo sul piccolo schermo, grazie all’aiuto e al sostegno di Maria De Filippi, con cui ha sempre avuto un bellissimo rapporto.

Belen torna in tv? Ecco dove la vedremo a settembre

Per Belen Rodriguez potrebbe essere arrivato il momento di tornare protagonista nel prime time televisivo. Secondo un’indiscrezione lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter Rubrichissima, la showgirl argentina sarebbe pronta a rientrare su Canale 5 grazie a Maria De Filippi, che avrebbe deciso di affidarle un ruolo nella nuova edizione di Tu Si Que Vales. Si tratterebbe di un ritorno particolarmente significativo per Belen, che negli ultimi mesi è stata spesso al centro delle cronache televisive e del gossip, soprattutto dopo le voci legate alla conduzione dell’Isola dei Famosi. Un progetto che, secondo diverse indiscrezioni, sarebbe sfumato poco prima dell’ufficializzazione.

Stando a quanto riportato da Parpiglia, Belen dovrebbe entrare nel cast di Tu Si Que Vales a partire dalla fine di settembre, occupandosi dello spazio dedicato al lip sync karaoke. Un ruolo che la riporterebbe in uno dei programmi che hanno segnato maggiormente la sua carriera televisiva. La showgirl è stata, infatti, una presenza fissa del talent show di Canale 5 dal 2014 al 2023, diventando uno dei volti più amati dal pubblico del sabato sera. Le registrazioni della nuova stagione sarebbero già in programma nelle prossime settimane e proseguiranno per tutta l’estate. Secondo le indiscrezioni, la giuria dovrebbe essere confermata integralmente rispetto alla passata edizione, mentre tra gli ospiti potrebbero esserci anche Ambra Angiolini ed Elena Santarelli.

Belen Rodriguez: il momento difficile e il sostegno di Maria De Filippi

Negli ultimi mesi si era parlato molto della possibilità di vedere Belen alla guida dell’Isola dei Famosi. La stessa conduttrice ha però spiegato di aver rinunciato all’opportunità per motivi personali, sottolineando di non sentirsi pronta a restare lontana dai figli per il lungo periodo richiesto dalle riprese. Nonostante alcune difficoltà affrontate negli ultimi tempi, la carriera della showgirl non si è mai realmente fermata. Oltre ai suoi progetti imprenditoriali, Belen continua infatti a lavorare tra televisione e radio, dove conduce un programma nel pomeriggio di Radio 2.

L’indiscrezione rappresenta anche una risposta indiretta alle voci circolate in passato su presunti rapporti tesi tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi. Negli ultimi anni si era parlato di un possibile allontanamento della showgirl da Mediaset, ipotesi sempre smentita dalla diretta interessata. Anzi, Belen ha più volte espresso pubblicamente stima e gratitudine nei confronti della conduttrice, riconoscendole un ruolo fondamentale nella sua crescita professionale. Se l’indiscrezione verrà confermata, sarà ancora una volta Maria De Filippi a puntare sul talento della showgirl argentina, riportandola davanti al grande pubblico in uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.