La sera del 10 giugno scorso Pier Silvio Berlusconi è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale mentre tornava a casa da Cologno Monzese, uscendone fortunatamente illeso. Ora l’Amministratore Delegato di MFE-MediaForEurope si sta godendo un pò di relax in Liguria, a Portofino, assieme alla compagna Silvia Toffanin.

Pier Silvio Berlusconi: l’incidente stradale del 10 giugno

Ne è uscito praticamente illeso Pier Silvio Berlusconi dal brutto incidente stradale in cui è rimasto coinvolto la sera del 10 giugno scorso, mentre stava rientrando a casa da Cologno Monzese, lungo la strada provinciale che collega Villasanta ad Arcore. Secondo quanto è stato ricostruito, l’Amministratore Delegato di MFE-MediaForEurope si trovava al volante della propria auto e stava procedendo regolarmente in fila all’interno della sua corsia di marcia quando una vettura, proveniente dalla corsia opposta, ha perso improvvisamente il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata contraria e centrando in pieno l’auto di Berlusconi. L’impatto è stato violento e frontale, tanto da causare la distruzione della parte anteriore della vettura. Grazie all’airbag e alla cintura di sicurezza, nonostante l’impatto così violento, il manager ne è uscito praticamente illeso anche se è stato comunque sottoposto ai controlli dei sanitari giunti subito sul posto. Il giorno dopo, Pier Silvio Berlusconi ha partecipato regolarmente all’anniversario della scomparsa di suo padre Silvio, evento celebrato a Cologno Monzese davanti a oltre 2mila collaboratori del Gruppo.

Pier Silvio Berlusconi pizzicato a Portofino con Silvia Toffanin: relax dopo l’incidente

Pier Silvio Berlusconi è vero che è uscito praticamente illeso dall’incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto, tanto che ha partecipato regolarmente agli impegni che aveva preso precedentemente nei giorni successivi al sinistro. Circa 48 ore dopo l’incidente, sono emersi però alcuni fastidi, come un dolore alla spalla destra. Niente di grave ma che gli ha impedito di proseguire nei suoi allenamenti: Pier Silvio Berlusconi nel suo tempo libero si dedica spesso a nuotate e uscite in SUP, in particolare a Portofino. L’Amministratore Delegato di MFE-MediaForEurope è stato paparazzato proprio in questi giorni sulle spiagge della cittadina ligure assieme alla compagna Silvia Toffanin. Foto che testimoniano un lento e graduale ritorno alla normalità dopo lo spavento, anche se, per il nuoto e il SUP, Pier Silvio dovrà attendere ancora un pochino, non appena il male alla spalla passerà del tutto.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: risate e complicità a Portofino

Dopo il grande spavento, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin possono godersi un pò di relax nell’amata Portofino. L’Amministratore Delegato di MFE-MediaForEurope e la conduttrice di “Verissimo” sono stati immortalati mentre chiacchierano seduto l’uno accanto all’altra in spiaggia, tra sorrisi e complicità, per quella che è una delle coppie vip più longeve.