1 GF Vip: Patrizia De Blanck tira due schiaffi a Enock e il motivo è davvero assurdo. Tommaso Zorzi la critica fortemente (VIDEO)

Ancora malumori all’interno della Casa del GF Vip. Dopo aver dato della ‘gallina’ ad Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck non si è fermata qui, perché ha tirato due schiaffi anche a Enock Barwuah. La giovane attrice ci è rimasta molto male per le parole utilizzate dalla Contessa e, tra stress e nervosismo, è crollata in lacrime, promettendo che sarebbe ricorsa alla nomination.

A prendere le difese di Rosalinda (vero nome di Adua) ci ha pensato Enock Barwuah, il quale carinamente ha fatto notare alla Contessa che ha un po’ esagerato nei confronti della coinquilina. Ma il fratello di Mario Balotelli con quelle affermazioni sembra solo essersi cacciato nei guai. Patrizia De Blanck ha raccontato a Dayane Mello di aver tirato due schiaffi al calciatore:

“Il fatto è che ho menato Enock. Gli ho dato due schiaffoni, perché mi si era messo davanti così mentre parlavo con Tommaso…”

Come potete vedere dal video sottostante l’espressione di Dayane la dice lunga, a seguito del gesto di Patrizia De Blanck. Ma non è finita qui…

Potresti condividere questo video della contessa che dice di aver menato Enock?#gfvip pic.twitter.com/v0i2GPR2C2 — Marta ♏🌿 (@xdiordepp) November 5, 2020

Come dicevamo c’è dell’altro. Mentre Adua Del Vesco si è sfogata con Stefania Orlando e Massimiliano Morra per il modo in cui è stata redarguita da Patrizia De Blanck, confessando di esserci rimasta male, ecco che è arrivata proprio la Contessa. Quest’ultima, accompagnata da Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli ha detto, rivolgendosi all’attrice:

“Pure due schiaffoni a Enock ho dato, per colpa sua” – ha detto Patrizia rivolgendosi a lei. Rosalinda, piuttosto sconvolta si è chiesta se davvero fosse successo a causa sua, con Enock che ha giustificato la De Blanck con un: “Fa nulla”. Patrizia, non contenta, ha fatto notare anche che il calciatore, a differenza di Adua, non fa tutte queste storie: “Non gli ho detto gallinaccio”.

In tutto ciò continuo a non capire Enock.

Cioè se l'è presa con Myriam perché a detta sua troppo insistente nel chiedergli di ballare.

La Contessa gli da due sberle e la sua reazione "non fa niente".

Cosa gli passa in testa a sto ragazzo rimarrà un mistero#gfvip pic.twitter.com/1XGWBlOb2P — Catia (@aboutcatia) November 5, 2020

Il momento non è passato inosservato agli occhi degli altri concorrenti della Casa. Oltre ad aver colpito per prima Adua e di conseguenza Enock per averla difesa, anche Tommaso Zorzi è parso piuttosto scosso dal gesto di Patrizia De Blanck…