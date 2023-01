NEWS

Andrea Sanna | 19 Gennaio 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti si è ritirata per motivi di salute dal GF Vip 7 e la sua mancanza nella Casa sembra farsi sentire. La conduttrice è tornata al suo lavoro di tutti i giorni, ma ha sempre un occhio di riguardo verso quel programma che, fino a ieri, l’ha vista protagonista.

Durante un’intervista a Casa Chi, Patrizia Rossetti ha parlato un po’ di quella che è stata la sua avventura. Ma non solo. Si è soffermata anche sugli ex vipponi che ha ritrovato una volta uscita. La showgirl ha spiegato come il suo preferito tra tutti sia Luca Salatino. In lui nel reality ha trovato un grande amico, che spera chiaramente di poter avere anche fuori dal contesto televisivo. E proprio riguardo alle amicizie create con alcuni di loro vediamo insieme cos’ha detto:

“Degli eliminati il mio preferito è Luca Salatino. Per me lui è un ragazzo straordinario. In studio è anche il mio vicino di poltrona, nemmeno a dirlo. Se lui avesse resistito, secondo me, sarebbe arrivato in finale rischiando di vincere”. Tra gli altri nomi Patrizia Rossetti ha aggiunto: “Poi Perez è un carissimo amico, anche Elenoire, è una tipa divertente e schietta”.

A seguire Patrizia Rossetti ha detto che tra gli eliminati avrebbe trovato un po’ diverso Charlie Gnocchi. Rispetto a come l’aveva conosciuto per lei pare infatti sia cambiato qualcosa in lui e ha spiegato che vorrebbe capire. Poi ha anche scoperto che oggi lo speaker e Luca non si parlano, ma non ne conosce le ragioni di questo allontanamento. Un qualcosa che ha sorpreso in tanti, in primis proprio Patrizia Rossetti. Ma ecco cosa ha rivelato: “Charlie l’ho trovato un po’ cambiato. Mi hanno detto delle cose non carine su di lui che avrebbe detto nei confronti di Luca. Infatti lui e Luca non si parlano più”.

Vedremo se Charlie e Luca interverranno per spiegarci il perché di queste divergenze. In ogni caso Patrizia Rossetti ha fatto sapere che cercherà di parlare con entrambi per sapere cosa è realmente accaduto.