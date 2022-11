NEWS

Andrea Sanna | 26 Novembre 2022

GF Vip 7

Piuttosto alterate e furiose Patrizia Rossetti e Wilma Goich bacchettano i vipponi per la scarsa pulizia in Casa: “È uno schifo”

La furia di Patrizia Rossetti e Wilma Goich

Il ritorno di Patrizia Rossetti e Wilma Goich nella Casa dopo il Covid 19 ha stravolto un po’ gli animi all’interno del reality show. Le due fin da subito si sono messe a disposizione del gruppo e con stracci, detersivi e aspirapolvere hanno iniziato a pulire qua e là. Proprio a riguardo le vippone hanno notato una scarsa collaborazione da parte degli altri coinquilini e, per tale ragione, li hanno bacchettati.

In cucina sia Patrizia Rossetti che Wilma Goich sono sembrate particolarmente furiose e alterate con i loro compagni e senza peli sulla lingua hanno sbottato: “Sono andata nel cortiletto e ho trovato la tazza con le cicche spente dentro e con la cenere”, ha esordito la conduttrice. Lì vicino Antonella Fiordelisi che ha ribattuto: “L’ho visto pure io”.

La Rossetti ha continuato a dire di aver fatto finta di nulla: “Non mi frega niente, ma prossima volta le prendo e le metto nella prima bocca che mi capita. Ok? Spargete la voce. Perché c***o i posaceneri ci sono! Poi mi piacerebbe che il Grand Fratello vi facesse un c**o così perché quel cortiletto veramente… le scrofe non ci stanno dentro”. A fare da eco alle parole di Patrizia Rossetti è Wilma Goich: “Allora, io è da due giorni che gli dico di andare a passare l’aspirapolvere nel cortiletto. Visto che ci vivete in cortiletto, andate a pulire, c***o”.

Successivamente Patrizia Rossetti ha fatto anche un elenco delle cose che ha visto soffermandosi a osservare bene quella parte della Casa, dove spesso i vipponi trascorrono del tempo: “Perché veramente è uno schifo, cenere e cicche per terra. Ragazzi, se vi prendete qualche malattia sono c***i vostri”. Per giustificarsi Antonella Fiordelisi ha risposto dicendo che lei non fuma e di conseguenza non si sente toccata da questa ramanzina. Ma Patrizia non è sembrata d’accordo: “Non è il non fumare, capisci? Anche chi non lo fa sta dentro quella m***a lì”. Wilma Goich ha nuovamente alzato la voce: “Allora alzate le manine e il c**o e andate a pulire por*a ***”.

Patrizia Rossetti ha anche chiesto ai vipponi se a loro piace stare nello sporco: “Poi se prendete qualche irritazione andate a piangere”, mentre Wilma Goich ha aggiunto: “Non possiamo fare sempre tutte le cose…”.

nonnì e patrizia incazzate nere con tutti perché vivono nello schifo e tutti muti e terrorizzati ad ascoltare

la mia vita #gfvip pic.twitter.com/AvZ4zoNwvJ — federic🐉 titanico era (@federic0x1) November 26, 2022

Un sabato pomeriggio per nulla tranquillo nella Casa del GF Vip 7. Wilma Goich e Patrizia Rossetti ne hanno avute un po’ per tutti in fatto di pulizie. Vedremo se questa strigliata porterà i vipponi ad agire o ci saranno nuovi scontri.