Negli ultimi mesi il PDRN è diventato uno degli ingredienti più discussi nel mondo della K-Beauty. Sempre più presente in sieri, creme e maschere viso, questo attivo viene spesso associato a una pelle più luminosa, compatta ed elastica. Tuttavia, gli esperti invitano a non considerarlo una soluzione miracolosa, ma un ingrediente da inserire con criterio all’interno di una routine skincare completa e costante.

Il suo successo nasce proprio dalla filosofia della cosmetica coreana, che punta sulla prevenzione e sulla cura quotidiana della pelle piuttosto che su risultati immediati.

Cos’è il PDRN e quali benefici promette

L’acronimo PDRN sta per Polydeoxyribonucleotide e indica una miscela di frammenti di DNA, spesso di origine marina, utilizzata in cosmetica per migliorare l’aspetto della pelle. Nei prodotti topici viene generalmente associato ad altri ingredienti come acido ialuronico, peptidi, niacinamide e centella asiatica. Il suo obiettivo non è cancellare rughe o segni del tempo, ma contribuire a rendere la pelle visibilmente più idratata, uniforme e compatta. Proprio per questo viene consigliato soprattutto a chi ha una pelle spenta, secca, stressata o che mostra una perdita di elasticità. È importante distinguere il PDRN presente nei cosmetici dai trattamenti iniettivi utilizzati in medicina estetica: si tratta di due applicazioni completamente diverse, con effetti e modalità d’azione differenti.

Gli studi scientifici disponibili descrivono il PDRN come un ingrediente promettente, ma invitano alla prudenza. Alcune ricerche hanno evidenziato miglioramenti nell’elasticità cutanea, nella luminosità e nella qualità della pelle, sottolineando però la necessità di studi più ampi e approfonditi. Secondo gli esperti, nei cosmetici topici è fondamentale anche la tecnologia formulativa, perché la dimensione molecolare del PDRN rende complessa la sua penetrazione negli strati superficiali della pelle. Per questo motivo i risultati dipendono non solo dall’ingrediente, ma dalla qualità complessiva della formulazione.

Come inserirlo nella routine skincare

Nella routine K-Beauty il PDRN trova spazio soprattutto sotto forma di siero o ampolla. Gli specialisti consigliano di applicarlo dopo la detersione e il tonico, prima della crema idratante. Al mattino la routine ideale prevede detergente, tonico, siero al PDRN, crema e protezione solare. La sera, invece, può essere seguito da una crema nutriente o da una maschera viso da utilizzare una o due volte alla settimana.

Chi utilizza già retinoidi o acidi esfolianti dovrebbe introdurre il PDRN gradualmente, alternando i trattamenti per evitare di sovraccaricare la pelle. Tra gli abbinamenti più consigliati figurano acido ialuronico, peptidi, niacinamide e centella asiatica, ingredienti che possono completarne l’azione idratante e lenitiva. In ogni caso, gli esperti ricordano che nessun ingrediente, da solo, è in grado di trasformare la pelle: la vera differenza la fanno la costanza, una routine equilibrata e l’utilizzo quotidiano della protezione solare.