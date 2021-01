Tommaso Zorzi è stato superato nelle preferenze. Ecco le percentuali del televoto

Nella puntata dell’11 gennaio 2021 del Grande Fratello Vip c’è stata una nuova eliminazione. Questa volta è toccato a Mario Ermito. Subito il pubblico ha potuto vedere le percentuali del televoto e tutti hanno notato una cosa molto particolare. Tommaso Zorzi, colui che sembra il preferito tra gli spettatori, in realtà si classifica solo al quarto posto. Qui di seguito, infatti, possiamo vedere la foto con i risultati.

Dayane 22%

Giulia 20%

Rosalinda 19%

Tommaso 16%

Maria Teresa 9%

Stefania 8%

Andrea 3%

Samantha 2%

Mario 1%#GFVip — TrashBoy (@Trash___Boy) January 11, 2021

Come possiamo vedere, quindi Tommaso, in base alle percentuali del televoto, si piazza solo al quarto posto. Sopra di lui vediamo Rosalinda, Giulia e Dayane in vetta. Un risultato davvero sorprendente. Tutto ciò si ripercuoterà sul suo futuro nella Casa? Riuscirà Tommaso Zorzi a vincere il reality o verrà spodestato da qualcun altro? Per scoprirlo dobbiamo soltanto attendere la fine di febbraio. Solo allora, infatti, scopriremo chi trionferà.

Scusate qui per dirvi che, facendo due conti rapidi, totale voti 8 mln e di questi 1.8 mln a Dayane e 1.6 mln a Giulia (Rosalinda poco meno). Tommaso 1.3mln, Stefania e MTR sui 700k. MARIO 80k #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) January 11, 2021

Qui sopra, infine, un rapido calcolo del totale dei voti, non con percentuali del televoto, che hanno preso i concorrenti a rischio eliminazione questa sera. Possiamo, perciò, notare che l’infuencer milanese ha comunque ottenuto oltre un milione di voti.

