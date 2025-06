Non va in onda Affari Tuoi oggi su Rai 1, ecco perché

Oggi Affari Tuoi non va in onda su Rai 1. Perché non viene trasmesso il gioco dei pacchi il 6 giugno 2025? Ecco il motivo.

Oggi 6 giugno 2025 Affari Tuoi non va in onda

Venerdì 6 giugno 2025, il consueto appuntamento serale con Affari Tuoi non sarà trasmesso su Rai 1. Il programma condotto da Stefano De Martino, tanto amato dal pubblico, lascia eccezionalmente spazio a un evento sportivo molto atteso: la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Norvegia e Italia.

Ecco perché quindi Affari Tuoi non va in onda stasera su Rai 1. La sfida calcistica sarà trasmessa in diretta a partire dalle 20:30, subito dopo il TG1. Per questo motivo, la programmazione del canale cambia, e anche Cinque Minuti di Bruno Vespa salterà l’appuntamento. Di conseguenza non ci sarà la coinvolgente partita di uno dei concorrenti attualmente in gioco con il Dottore pronto a mettere il bastone tra le ruote.

La pausa del game show è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore, ma già ieri 5 giugno, sul finale della puntata, lo stesso De Martino aveva avvisato i telespettatori che Affari Tuoi non sarebbe andato in onda oggi 6 giugno 2025. Ha comunque rassicurato tutti: il programma tornerà regolarmente sabato 7 giugno con una nuova puntata.

Quindi se stasera Affari Tuoi non va in onda su Rai 1 il motivo è più che valido. L’incontro tra Norvegia e Italia è di grande importanza per il cammino degli Azzurri verso il Mondiale 2026. La nazionale guidata da Luciano Spalletti è chiamata a dare il massimo, soprattutto dopo la recente sconfitta contro la Germania in Nations League. Il match rappresenta un banco di prova decisivo.

Dunque, per una sera, le emozioni del gioco dei pacchi lasciano spazio alla passione per il calcio. I fan di Affari Tuoi possono stare tranquilli: si tratta solo di una breve interruzione. Poi l’appuntamento con Stefano De Martino tornerà presto, più avvincente che mai.