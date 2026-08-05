Rihanna ha partecipato al carnevale delle isole Barbados. La popstar mondiale ha incantato tutti i presenti indossando uno costume mozzafiato, con tanto di gioielli in oro e bronzo e piume colorate. La cantante, originaria proprio dell’isola caraibica, è quindi tornata nella sua patria natale per festeggiare assieme alla sua gente. Ma ecco tutti i dettagli del suo look da favola.

Rihanna, il grande ritorno al carnevale delle Barbados

Rihanna è amata e conosciuta in tutto il mondo, è infatti una delle popstar preferite da diverse generazioni e, oltre a ciò, è anche regina di stile, con i suoi look che vengono invidiati e copiai un pò ovunque. Come saprete la popstar è originaria delle isole Barbados e, in occasione del Grand Kadooment Day, ovvero la festa che pone fine al Crop Over e che celebra la conclusione del raccolto della canna da zucchero sull’isola, è tornata proprio nella sua terra natale, per prendere parte ai festeggiamenti. La parata celebrativa è caratterizzata da bande in maschera ed elaborati costumi di Carnevale. Rihanna ha stupido davvero tutti, sfoggiando un costume mozzafiato! Prima di scoprire insieme come si è vestita la popstar, sottolineiamo il fatto che Rihanna non prendeva parte al Carnevale delle Barbados dal 2024.

Perché tutti parlano del ritorno di Rihanna al carnevale delle Barbados? Il look spettacolare

Regina indiscussa sul palco, regina indiscussa sul red carpet e ora anche regina indiscussa del Carnevale delle Barbados. Rihanna ha lasciato tutti i presenti ai festeggiamenti sull’isola caraibica letteralmente senza parole, indossando un costume mozzafiato. Video e foto del look hanno subito fatto il giro del web, con i fan della popstar incantati dalla loro beniamina. Ma, come era fatto questo costume? Innanzitutto diciamo che Rihanna si è unita alla band di suo fratello, gli Aura, sfilando appunto per le strade delle Barbados, raccogliendo su di sé tutti gli sguardi dei presenti. Il suo costume era formato da un body aderente tempestato di frange, gioielli e nappe colorate, che lasciava intravedere la pelle. A rendere l’abito ancora più spettacolare, un imponente copricapo ricoperto di brillantini colorati e una crinolina di piume che arrivava fino a terra. L’abito è stato realizzato per lei dalla stilista locale delle Barbados Lauren Austin, che non è la prima volta che crea appunto abiti per la popstar in occasione del carnevale sull’isola caraibica. Insomma, se Rihanna voleva stupire tutti ci è certamente riuscita!

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Rihanna, il beauty look per il carnevale delle Barbados

Rihanna non è dunque voluta mancare al Carnevale delle Barbados, sua terra natale. Del costume maestoso da lei indossato per i festeggiamenti abbiamo appena parlato, manca però qualche accenno al beauty look. La popstar ha optato per un rossetto acceso e, soprattutto, a pietre preziose sotto gli occhi, coordinatissime con l’abito.