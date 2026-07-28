Nei giorni scorsi erano circolate diverse voci circa un ricovero in ospedale di Gianni Sperti, noto opinionista di “Uomini e Donne” e molto amato dal pubblico. Ora è lo stesso Sperti che ha deciso di fare chiarezza su quanto accaduto, pubblicando alcune storie su Instagram.

Gianni Sperti ricoverato in ospedale: i rumors dei giorni scorsi

Qualche giorno fa si è diffusa sui social l’indiscrezione su un presunto ricovero in ospedale di Gianni Sperti. Un’indiscrezione che ha subito fatto il giro dei social, alimentando la preoccupazione da parte dei fan dell’opinionista di “Uomini e Donne.” A dare credito alle voci anche una segnalazione condivisa su X dall’esperto Alessandro Rosica, ovvero il fatto che Sperti fosse ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale di Castellana Grotte, in provincia di Bari. Il silenzio social da parte dell’ex ballerino non ha fatto altro che alimentare la preoccupazione da parte dei fan, che hanno inviato una miriade di messaggi per avere notizie sulle sue condizioni. A distanza di qualche giorno è lo stesso Gianni Sperti a fare chiarezza.

“Ho affrontato un intervento”, Gianni Sperti in ospedale: arriva la conferma

Dopo giorni di rumors, Gianni Sperti ha deciso di intervenire in prima persona per chiarire la situazione. L’opinionista di “Uomini e Donne” ha pubblicato una serie di storie su Instagram, dove ha confermato il ricovero in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico che però era programmato: “Sì, ho affrontato un intervento programmato, non d’urgenza e fortunatamente è andato tutto bene. Anzi, sto benissimo… direi persino meglio di prima. Vi ringrazio di cuore per il vostro affetto e per il calore che mi avete dimostrato. Un abbraccio. Ne approfitto per ringraziare tutta l’équipe medica del reparto di Chirurgia dell’Ospedale De Bellis di Castellana Grotte. Un centro universitario di ricerca e d’eccellenza che si è preso cura di me con grande professionalità, competenza e umanità. Grazie di cuore a tutti voi“.

Gianni Sperti: “Privacy non rispettata”

Gianni Sperti è intervenuto sui social condividendo alcune storie dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sulla sua salute. L’opinionista di “Uomini e Donne” ha come detto confermato il ricovero e l’intervento chirurgico, ma ha voluto anche evidenziare come la sua privacy non sia stata rispettata: “Purtroppo qualcuno mi ha visto in ospedale e si è permesso di divulgare la notizia sui social senza il mio consenso, non rispettando la mia privacy. Per questo mi trovo a rassicurare tutte le persone che, in queste ore, mi hanno scritto con affetto e preoccupazione.” Dopo l’intervento Gianni Sperti ha detto di sentirsi meglio di prima. Ora, con molta probabilità lo aspetta un periodo di convalescenza in Puglia, per poi tornare in piena forma per l’inizio delle registrazioni della prossima edizione del dating show di Maria De Filippi.